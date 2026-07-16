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Susza w Grecji. Niedobór wody taki, że wyspa nie wie, czy za rok przyjmie turystów

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Grecja, wyspa, zatoka shutterstock_1503542930
Greckie wyspy doświadczają suszy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Greckie wyspy zmagają się z suszą. Jedną z nich jest niewielka Astypalea, leżąca na Morzu Egejskim. Jeżeli zimą nie spadnie tam wystarczająca ilość deszczu, odwiedziny turystów na wyspie mogą stanąć pod znakiem zapytania.

Przypominająca kształtem motyla wyspa Astypalea leży na wschód od kontynentu. Jej mieszkańcy są skazani na picie butelkowanej wody pitnej, ponieważ lokalne zbiorniki nie zostały wystarczająco napełnione. Choć ulewne opady sprawiły, że za Grecją najwilgotniejsza zima od 2022 roku, to mieszkańcy Astypalei mierzą się z kryzysem suszy. Chmury deszczowe zrzuciły całą wilgoć nad kontynentem i dotarły nad położoną na uboczu Astypaleę całkowicie puste. Dla wyspy to drugi najsuchszy sezon od 2020 roku. Ta data jest kluczowa - właśnie wtedy w regionie rozpoczął się wieloletni, trudny do przerwania cykl niedoboru wody. Trudna sytuacja stawia urzędników przed dylematami. Obecnie władze zadają sobie pytanie, czy w przyszłym roku spadnie wystarczająco dużo deszczu, aby można było gościć na wyspie turystów. Ich napływ kurczy zasoby wody w momencie, w którym jest ona najbardziej potrzebna mieszkańcom.

- Gdybyśmy zebrali całą wodę, która spadła w ciągu roku, do wiadra lub umywalki, sięgałaby 2,5 centymetra - powiedział burmistrz Astypalei Nikos Komineas.

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Problemy rolników i hotelarzy

W kwietniu władze odcięły rolniczkę Ewdokię Palatianou z wioski Livadia od sztucznego zbiornika, aby oszczędzać wodę. Warzywa, które uprawia, zwiędły, ponieważ była zmuszona do wykorzystywania słonawej wody pompowanej ze studni. - Zrobiliśmy to z ciężkim sercem, ale i tak na szczęście istnieje dla nich alternatywa - powiedział Komineas. Dodał, że jeśli deszcz napełni zbiorniki, to rolnicy zostaną ponownie podłączeni do sieci.

Na terenie wielu greckich wysp, w tym na Astypalei, działają energochłonne tymczasowe instalacje odsalające wodę morską. Komineas przyznał, że to rozwiązanie awaryjne, a jego koszt wcale nie był mały.

Niektóre hotele na Astypalei już podjęły działania mające prowadzić do tego, by ograniczyć zużycie wody. 42-letnia Carolina Alkalai, współwłaścicielka jednego z hoteli na zboczach Chory, stolicy wyspy, oferuje voucher w wysokości pięciu euro dla wszystkich gości, którzy zrezygnują z codziennego sprzątania.

Zmiany klimatu mogą pogłębić kryzys

W czerwcu grecki minister środowiska Stavros Papastavrou oznajmił, że przeznaczy 15 milionów euro z budżetu na instalacje odsalające wodę, modernizację sieci wodociągowej i utworzenie nowych zbiorników na dziewięciu z ponad 200 zamieszkanych wysp Grecji. 1,5 miliona euro trafi dla Astypalei.

- Dla Grecji woda nie jest kwestią teoretyczną. Zapewnia ona bezpieczeństwo, wzrost gospodarczy i ochronę lokalnych społeczności - powiedział. Ateńskie Narodowe Centrum Badań Naukowych "Demokritos" twierdzi, że susza może przybierać na sile do 2049 roku, a to ze względu na globalny wzrost temperatur, który pogłębia niedobory wody na zagrożonych suszą wyspach.

Źródło: Reuters, EDO
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Tagi:
Grecjawakacjesusza
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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