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Świat

Susza w Europie Południowej. Wody opadły, na dnie były szczątki mamuta

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Niski poziom Dunaju w Bułgarii odsłonił szczątki mamuta
Niski poziom Dunaju w Bułgarii odsłonił szczątki mamuta
Źródło wideo: KISS13.NET/Reuters
Źródło zdj. gł.: KISS13.NET/Reuters
Południe Europy mierzy się z suszą. W głównej rzece regionu, Dunaju, poziom wody jest bardzo niski, co stanowi problem dla sektora energetycznego. W Bułgarii spadek poziomu wody doprowadził jednak do znalezienia niezwykłego obiektu.

W wielu państwach leżących nad Dunajem panuje susza. Na Węgrzech władze ogłosiły stan alarmowy z związku z niedoborami wody. Ostrzegły, że mogą być zmuszone wyłączyć elektrownię atomową Paks, jedyną w kraju, bo nie będzie jak jej chłodzić. Coraz niższy stan wody w rzece odsłania także obiekty, które do tej pory kryły się blisko dna.

Niezwykłe znalezisko w Bułgarii

W Bułgarii, gdzie Dunaj wyznacza setki kilometrów granicy z Rumunią, niski poziom rzeki pozwolił zidentyfikować niezwykłe znalezisko. W okolicach wsi Riachowo jeden z mieszkańców dostrzegł w korycie rzeki tajemnicze kości. Powiadomił o znalezisku Regionalne Muzeum Historii w pobliskim mieście Ruse.

W rozmowie z bułgarską agencją informacyjną BTA dyrektor muzeum Nikołaj Nenow powiedział, że specjalista, który przybył na miejsce, zidentyfikował dolną szczękę, dwa kły i prawdopodobnie żebro mamuta. Według Nenowa w czwartek kości miały zostać wydobyte z rzeki i zabrane na pogłębioną analizę.

Serbia. Z powodu suszy w elektrowni wodnej brakuje wody

Niski poziom Dunaju związany z suszą sprawia kłopoty z wytwarzaniem prądu w Serbii. Zarządca elektrowni wodnej Djerdap, największej na Dunaju i jednej z największych w Europie, zdecydował o obniżeniu mocy jednego z bloków do 30 procent, a drugiego - do zaledwie 20 procent.

W rozmowie z agencją Reuters dyrektor placówki powiedział, że elektrownia wykorzystuje cały przepływ wody wynoszący 1600 metrów sześciennych na sekundę. Do tej pory najniższy zarejestrowany poziom wynosił 1500 m3/s. Według prognoz w najbliższym czasie niemal na pewno dojdzie do pobicia niechlubnego rekordu.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
suszaSerbiaBułgaria
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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