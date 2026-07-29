Świat Stan alarmowy na Węgrzech. "Trzy czwarte kraju zmaga się z poważnym niedoborem wody" Agnieszka Stradecka |

Niski poziom wody w Dunaju niedaleko elektrowni atomowej Paks Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Csaba Krizsan

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Węgry zmagają się z suszą. Portal Index podał w środę, że według raportu wodociągów, stan wody w Dunaju w Budapeszcie wynosił rano zaledwie 26 centymetrów - średnio jest to około 270 cm. Niepokój budził także fakt, że temperatura wody w rzece od kilku dni przekracza 24 stopnie Celsjusza. Podobnie trudna sytuacja panowała nad słynnym jeziorem Balaton - przez kilka tygodni poziom wody spadł w nim o aż dziesięć centymetrów.

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Stan alarmowy najwyższego stopnia

W środę węgierski minister środowiska Laszlo Gajdos ogłosił stan alarmowy najwyższego stopnia związany z brakami wody. Polityk przekazał, że na większości terytorium kraju wskaźniki suszy przekroczyły maksymalne wartości, co wymusiło podjęcie nadzwyczajnych środków. Minister dodał, że "trzy czwarte kraju zmaga się z poważnym niedoborem wody".

Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju, moc jednego z bloków elektrowni jądrowej w Paks musiała zostać zmniejszona o 254 megawaty - wody nie było wystarczająco dużo, by zapewnić odpowiednie chłodzenie. Portal Index podał, że dostawy energii elektrycznej na Węgrzech na razie nie są jednak zagrożone.

Sytuację pogarsza to, że na Węgry zawitała kolejna w tym roku fala upałów. W nadchodzących dniach temperatura powietrza ma wzrastać osiągając najwyższy poziom rzędu 39 stopni Celsjusza w niedzielę. Ponadto prognozy na kolejne dni nie przewidują znaczących opadów w zlewniach Dunaju i Cisy, przez co spodziewany jest dalszy spadek poziomu wody.

Widoczne dno Dunaju w miejscowości Vamosszabadi na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Csaba Krizsan

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"Dbajmy o siebie nawzajem"

Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony oświadczył w mediach społecznościowych, że stolica jest przygotowana na nadchodzące upały. W mieście rozpoczęto ustawianie punktów czerpania wody, które mają znaleźć się w newralgicznych miejscach metropolii. Polityk uspokoił, że mimo rekordowo niskiego poziomu Dunaju, budapeszteńskie przedsiębiorstwo wodociągowe jest w stanie zapewnić ciągłość dostaw wody pitnej.

"Proszę, aby w najbliższych dniach zwracali państwo szczególną uwagę na odpowiednie nawadnianie organizmu i w miarę możliwości unikali przebywania na palącym słońcu w godzinach południowych, a także otoczyli szczególną troską osoby starsze, małe dzieci oraz bezdomnych współobywateli. Dbajmy o siebie nawzajem w czasie upałów!" - zaapelował burmistrz węgierskiej stolicy.