Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Poziom wody spadł, firmy zanotowały milionowe straty

|
Ren wysycha, Niemcy
Ren ponownie wysycha
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Niemczech wciąż brakuje opadów. Długotrwała susza po raz kolejny w tym roku daje się we znaki na rzece Ren, której stan w niektórych miejscach spadł do niebezpiecznie niskich wartości.

Problemy z żeglugą nie są nowe: podobny kryzys wystąpił już w pierwszej połowie sierpnia, a poprawę przyniosły dopiero opady w drugiej części miesiąca. Wrzesień wiązał się na Renie z kolejną suszą, która rozpoczęła całą serię problemów.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na środkowym odcinku rzeki, między Sankt Goar a Moguncją. - Jedynie kilka statków towarowych nadal pływa na tym fragmencie Renu - poinformował Fabian Spiess, zastępca dyrektora zarządzającego Niemieckiego Federalnego Związku Żeglugi Śródlądowej (BDB). - Żegluga nadal jest dostępna dla klientów, jednak jest możliwa tylko ze znacznie zmniejszonym ładunkiem - dodał.

Ograniczenia wynikają przede wszystkim z niewystarczającej głębokości toru wodnego. Thomas Puls, ekspert do spraw transportu i infrastruktury w Niemieckim Instytucie Gospodarczym (IW) w Kolonii, stwierdził, że "wodowskaz w Kaub jest suchy". W poniedziałek we wspomnianym mieście odnotowano stan wody wynoszący zaledwie 40 centymetrów.

Straty firm transportowych sięgają milionów euro

Sytuacja oczywiście zmusza kapitanów statków do rezygnacji z podróży z uwagi ze względu na bezpieczeństwo. Gdy poziom wody jest tak krytycznie niski, statek lub łódź mogą łatwo osiąść na dnie i ugrzęznąć.

- Większość niemieckich kapitanów statków mówi: "Jest tam zbyt płytko, nie będę tamtędy płynął" - powiedział agencji informacyjnej AFP Matthias Roeser z Niemieckiego Stowarzyszenia Żeglugi Śródlądowej.

Klatka kluczowa-738853
Ren ponownie wysycha
Źródło: Reuters

Sytuacja powoduje znaczne straty dla firm transportowych i turystycznych. Według Spiessa częściowym rozwiązaniem problemów może być zniesienie zakazu ruchu ciężarówek w niedziele i święta, co pozwali w pewnym stopniu odciążyć rzeczne łańcuchy dostaw. Niestety nie zrekompensuje to strat poniesionych przed właścicieli firm, które oferują turystyczne rejsy po Renie.

- Na dzień dzisiejszy straciliśmy około dwóch milionów euro przychodów - powiedziała Nina Luig, dyrektor biura organizującego wycieczki łodzią w Kolonii.

Nadchodzący weekend może poprawić sytuację

Sytuacja może jednak w najbliższych dniach ulec poprawie. Federalny Instytut Hydrologii oraz Administracja Dróg Wodnych i Żeglugi spodziewają się wzrostu poziomu wody w Kolonii i Kaub w nadchodzący weekend. Beatrice Claus, ekspertka WWF do spraw ochrony wód, zwróciła natomiast uwagę na szerszy problem.

- Skutki kryzysu klimatycznego stają się coraz bardziej widoczne, czego dowodem są powtarzające się rekordowo niskie poziomy wody, takie jak te, które obecnie występują w Renie - powiedziała.

Zdaniem ekspertki konieczne jest zatrzymywanie większej ilości wody w krajobrazie. Lasy, torfowiska, mokradła i tereny zalewowe mogą pełnić funkcję naturalnych zbiorników, które pomagają zasilać rzeki również podczas suszy.

Źródło: Stern, Reuters, Nova News
Udostępnij:
Tagi:
Niemcysusza
Czytaj także:
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
Świat
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Tłumy obserwujące rekina w Busan
"Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy". Rekin utknął w kanale i stał się celebrytą
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Ulewa w Barcelonie
Załamanie pogody w Europie Zachodniej. Barcelona już zalana
Świat
Rozkwitła pustynia Atakama
Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów
Świat
Nor'easter w USA
Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Świat
Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik
Świat
Ogniste tornado w hrabstwie Volusia na Florydzie
Zawirowało ogniste tornado. Zobacz nagranie
Świat
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
Świat
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Starship na orbicie
Miała trwać 10 godzin, skończyła się dużo wcześniej. Historyczna misja SpaceX
Nauka
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom