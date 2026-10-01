Świat Poziom wody spadł, firmy zanotowały milionowe straty Matylda Dziechcińska |

Ren ponownie wysycha Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Problemy z żeglugą nie są nowe: podobny kryzys wystąpił już w pierwszej połowie sierpnia, a poprawę przyniosły dopiero opady w drugiej części miesiąca. Wrzesień wiązał się na Renie z kolejną suszą, która rozpoczęła całą serię problemów.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na środkowym odcinku rzeki, między Sankt Goar a Moguncją. - Jedynie kilka statków towarowych nadal pływa na tym fragmencie Renu - poinformował Fabian Spiess, zastępca dyrektora zarządzającego Niemieckiego Federalnego Związku Żeglugi Śródlądowej (BDB). - Żegluga nadal jest dostępna dla klientów, jednak jest możliwa tylko ze znacznie zmniejszonym ładunkiem - dodał.

Ograniczenia wynikają przede wszystkim z niewystarczającej głębokości toru wodnego. Thomas Puls, ekspert do spraw transportu i infrastruktury w Niemieckim Instytucie Gospodarczym (IW) w Kolonii, stwierdził, że "wodowskaz w Kaub jest suchy". W poniedziałek we wspomnianym mieście odnotowano stan wody wynoszący zaledwie 40 centymetrów.

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Straty firm transportowych sięgają milionów euro

Sytuacja oczywiście zmusza kapitanów statków do rezygnacji z podróży z uwagi ze względu na bezpieczeństwo. Gdy poziom wody jest tak krytycznie niski, statek lub łódź mogą łatwo osiąść na dnie i ugrzęznąć.

- Większość niemieckich kapitanów statków mówi: "Jest tam zbyt płytko, nie będę tamtędy płynął" - powiedział agencji informacyjnej AFP Matthias Roeser z Niemieckiego Stowarzyszenia Żeglugi Śródlądowej.

Ren ponownie wysycha Źródło: Reuters

Sytuacja powoduje znaczne straty dla firm transportowych i turystycznych. Według Spiessa częściowym rozwiązaniem problemów może być zniesienie zakazu ruchu ciężarówek w niedziele i święta, co pozwali w pewnym stopniu odciążyć rzeczne łańcuchy dostaw. Niestety nie zrekompensuje to strat poniesionych przed właścicieli firm, które oferują turystyczne rejsy po Renie.

- Na dzień dzisiejszy straciliśmy około dwóch milionów euro przychodów - powiedziała Nina Luig, dyrektor biura organizującego wycieczki łodzią w Kolonii.

Nadchodzący weekend może poprawić sytuację

Sytuacja może jednak w najbliższych dniach ulec poprawie. Federalny Instytut Hydrologii oraz Administracja Dróg Wodnych i Żeglugi spodziewają się wzrostu poziomu wody w Kolonii i Kaub w nadchodzący weekend. Beatrice Claus, ekspertka WWF do spraw ochrony wód, zwróciła natomiast uwagę na szerszy problem.

- Skutki kryzysu klimatycznego stają się coraz bardziej widoczne, czego dowodem są powtarzające się rekordowo niskie poziomy wody, takie jak te, które obecnie występują w Renie - powiedziała.

Zdaniem ekspertki konieczne jest zatrzymywanie większej ilości wody w krajobrazie. Lasy, torfowiska, mokradła i tereny zalewowe mogą pełnić funkcję naturalnych zbiorników, które pomagają zasilać rzeki również podczas suszy.