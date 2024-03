Surferzy łapali niezwykłe fale na rzece w Wielkiej Brytanii

Severn to nadjłuższa rzeka w Wielkiej Brytanii. Rozciąga się na ponad 350 kilometów, wypływa w Górach Kantabryjskich w środkowej Walii, a wpada do Kanału Bristolskiego.

We wtorek na rzece utworzyły się niezwykłe fale pływowe, które przyciągnęły wielu surferów i widzów. Powstają one podczas przypływu z Oceanu Atlantyckiego, który wpada do Kanału Bristolskiego i przepływa przez ujście rzeki. Woda wpadająca do wąskiego kanału wzbiera, a następnie tworzą się fale, które przedostają się w górę rzeki. Jak pisze BBC, mogą mieć one nawet 15 metrów wysokości, a ich prędkość może osiągać 21 kilometrów na godzinę.