Wiatr wiał "brutalnie". Tajfun Rai zabił co najmniej trzy osoby

Tajfun Rai spowodował mnóstwo zniszczeń na Filipinach. Potwierdzono, że w wyniku gwałtownej pogody zginęły co najmniej trzy osoby. Tragiczny bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek na Filipinach w wyniku przejścia tajfunu Rai, który powodował zalewanie wsi, niszczył dachy, powalał drzewa i zrywał linie energetyczne. Ponad 300 tysięcy mieszkańców musiano ewakuować - podały w piątek filipińskie władze.

Kiedy zbliżał się do Filipin, Rai był tak silny, że został określony mianem supertajfunu.

Sytuacja w poszczególnych prowincjach

Rai nieco osłabł po uderzeniu w południowo-wschodnie wybrzeże kraju i został zdegradowany do tajfunu kategorii trzeciej. Pozostał jednak niebezpieczny z powodu utrzymującego się wiatru o prędkości 155 kilometrów, a w porywach nawet 215 km/h. Jak informują synoptycy, tajfun był najsilniejszy, gdy skierował się na zachód w kierunku prowincji Palawan przed ujściem do Morza Południowochińskiego.

Świadkowie opisywali silne porywy wiatru, które zrywały dachy i powalały drzewa. Inni mówili o powodziach, które uwięziły mieszkańców w domach, do czego doszło między innymi na brzegach wezbranych rzek.

Arthur Yap, gubernator prowincji Boho, poinformował, że wielu mieszkańców już drugi dzień pozostaje uwięzionych na dachach domów z powodu powodzi w nadrzecznym mieście Loboc. Dom gubernatora został zalany do wysokości drugiego piętra. Yap poprosił o pomoc ochotników z innych regionów kraju, aby wsparli mieszkańców prowincji.

- Setki rodzin są uwięzione na dachach - przekazał Yap w wywiadzie radiowym. - Potrzebujemy ratowników. To, co teraz jest najważniejsze, to ratowanie życia - mówił.