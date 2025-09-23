Supertajfun Ragasa jest w trakcie swojej zabójczej wędrówki

Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych Źródło: Reuters

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł, o sile odpowiadającej huraganowi najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona, spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz zabijał ludzi.

Supertajfun Ragasa. Skutki na Tajwanie

Ragasa, uznawany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku w Azji, szaleje teraz w innych regionach kontynentu.

Na Tajwanie od poniedziałku spadło prawie 600 litrów wody na metr kwadratowy - podała agencja informacyjna Reuters. We wtorek w powiecie Hualian we wschodniej części kraju woda, spiętrzona pękniętą zaporę, zniszczyła most i zalała okoliczne wioski. Zginęły tam dwie osoby. Straż pożarna przekazała, że po powodzi 30 osób uznawanych jest za zaginione.

Jak podaje dziennik "Taipei Times", tajfun doprowadził w poniedziałek do uziemienia wszystkich lokalnych lotów, a także zawieszenia przepraw promowych. Występowały także opóźnienia w lotach międzynarodowych.

W powiatach Hualien i Taitung odwołano lekcje oraz pracę biurową, a w części powiatów Kaohsiung i Pingtung nie pracowały urzędy.

W Tajwanie rzeka zniszczyła most Źródło: Reuters/SET TV/CTS

Tak będzie wędrować Ragasa. Na trasie ma Hongkong i Chiny

Żywioł wywołuje niepokój w kolejnych regionach Azji. We wtorek władze Hongkongu wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Większość lotów pasażerskich miała zostać zawieszona do czwartku. W supermarketach zaroiło się od klientów, którzy próbowali zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły. Okna w domach i innych budynkach w całym mieście zostały zaklejone taśmą, a mieszkańcy mieli nadzieję, że pomoże to zmniejszyć skutki ewentualnego rozbicia szyb.

W mieście ogłoszono ósmy stopień zagrożenia tajfunem, trzeci najwyższy, co oznacza konieczność zamknięcia większości przedsiębiorstw i usług transportowych.

Tajfun ma wędrować wzdłuż wybrzeża chińskiej prowincji Guangdong, uderzając w Hongkong oraz Chiny kontynentalne, a także Tajwan. Oczekuje się, że w środę w południe lub późnym popołudniem lokalnego czasu dotrze do wybrzeża Guangdongu.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa Źródło: Joint Typhoon Warning Center (JTWC)

Ofiary śmiertelne i zniszczenia na Filipinach

Telewizja Al-Dżazira informowała wcześniej o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych na Filipinach, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

Zniszczenia na Filipinach Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ