Świat

Supertajfun Ragasa jest w trakcie swojej zabójczej wędrówki

|
Skutki tajfunu Ragasa na Filipinach
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Źródło: Reuters
Supertajfun Ragasa przyniósł kolejne ofiary śmiertelne i zniszczenia. Na Tajwanie w wyniku powodzi zginęły dwie osoby, a kilkadziesiąt uznaje się za zaginione. Wcześniej burza nękała Filipiny, gdzie także odnotowano ofiary śmiertelne. Żywioł ma na swojej drodze kolejne regiony i kraje.

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł, o sile odpowiadającej huraganowi najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona, spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz zabijał ludzi.

Supertajfun Ragasa. Skutki na Tajwanie

Ragasa, uznawany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku w Azji, szaleje teraz w innych regionach kontynentu.

Na Tajwanie od poniedziałku spadło prawie 600 litrów wody na metr kwadratowy - podała agencja informacyjna Reuters. We wtorek w powiecie Hualian we wschodniej części kraju woda, spiętrzona pękniętą zaporę, zniszczyła most i zalała okoliczne wioski. Zginęły tam dwie osoby. Straż pożarna przekazała, że po powodzi 30 osób uznawanych jest za zaginione.

Jak podaje dziennik "Taipei Times", tajfun doprowadził w poniedziałek do uziemienia wszystkich lokalnych lotów, a także zawieszenia przepraw promowych. Występowały także opóźnienia w lotach międzynarodowych.

W powiatach Hualien i Taitung odwołano lekcje oraz pracę biurową, a w części powiatów Kaohsiung i Pingtung nie pracowały urzędy.

most 2222
W Tajwanie rzeka zniszczyła most
Źródło: Reuters/SET TV/CTS

Tak będzie wędrować Ragasa. Na trasie ma Hongkong i Chiny

Żywioł wywołuje niepokój w kolejnych regionach Azji. We wtorek władze Hongkongu wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Większość lotów pasażerskich miała zostać zawieszona do czwartku. W supermarketach zaroiło się od klientów, którzy próbowali zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły. Okna w domach i innych budynkach w całym mieście zostały zaklejone taśmą, a mieszkańcy mieli nadzieję, że pomoże to zmniejszyć skutki ewentualnego rozbicia szyb.

W mieście ogłoszono ósmy stopień zagrożenia tajfunem, trzeci najwyższy, co oznacza konieczność zamknięcia większości przedsiębiorstw i usług transportowych.

Tajfun ma wędrować wzdłuż wybrzeża chińskiej prowincji Guangdong, uderzając w Hongkong oraz Chiny kontynentalne, a także Tajwan. Oczekuje się, że w środę w południe lub późnym popołudniem lokalnego czasu dotrze do wybrzeża Guangdongu.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa
Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa
Źródło: Joint Typhoon Warning Center (JTWC)
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
Dowiedz się więcej:

Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę

Ofiary śmiertelne i zniszczenia na Filipinach

Telewizja Al-Dżazira informowała wcześniej o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych na Filipinach, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

Zniszczenia na Filipinach
Zniszczenia na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik, Damian Dziugieł

Źródło: Reuters, Al-Dżazira, BBC, CNN, France24, Taipei Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Huragany, tajfuny, cyklonyAzja
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
