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To najsilniejsza burza w tym roku. Kieruje się na Tajwan

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Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All RIghts Reserverd
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Supertajfun Champi stał się najsilniejszą burzą na Ziemi w tym roku. Żywioł wędruje po Oceanie Spokojnym, kierując się w stronę Tajwanu. Wcześniej tajfun doprowadził do zniszczeń na Marianach.

We wtorek tajfun Champi osiągnął maksymalną prędkość wiatru wynoszącą 296 kilometrów na godzinę. To tyle, ile huragan piątej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Jak poinformował portal The Weather Network, Champi odebrał tytuł najsilniejszej burzy 2026 roku huraganowi Polo, który we wrześniu wiał z prędkością 285 km/h.

Szykują się na nadejście supertajfunu

W środę żywioł znajdował się na Morzu Filipińskim, na południe od japońskiej wyspy Iwo Jima. Przesuwał się w kierunku północno-zachodnim, zmierzając w stronę Tajwanu. Choć w nadchodzących godzinach ma słabnąć, to jak prognozują synoptycy AccuWeather, w kolejnych dniach przyniesie na wyspie porywy wiatru przekraczające 200 kilometrów na godzinę.

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Kolejnym zagrożeniem będą ulewy. Według AccuWeather od czwartkowej nocy do soboty może spaść 450 litrów na metr kwadratowy, a we wschodniej części wyspy sumy mogą sięgnąć nawet 900 l/mkw. Tak ogromna ilość deszczu może doprowadzić do powodzi i osuwisk, które zagrożą budynkom i zakłócą transport.

Według tajwańskich mediów żywioł może zagrozić także południowej Japonii. Ponadto w regionach przybrzeżnych wschodnich Chin zaczęto wzywać łodzie rybackie do portów, chociaż przewiduje się, że skutki burzy na kontynencie będą mniejsze niż na Tajwanie.

Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All RIghts Reserverd

Wyrywał drzewa i uszkadzał domy

Wcześniej Champi przetoczył się obok archipelagu Marianów w południowo-zachodniej części Pacyfiku. W niedzielę minął od południa jego największą wyspę, Guam, w odległości około 20 kilometrów. Żywioł wyrywał drzewa z korzeniami i uszkadzał domy. Na początku tygodnia władze nie podały jeszcze dokładnego zakresu zniszczeń.

Czerwony Krzyż przekazał, że zapewnił wsparcie ośrodkom ewakuacyjnym na czterech wyspach archipelagu, w których schronienie znalazło około tysiąca mieszkańców. Organizacja humanitarna poinformowała, że wiele społeczności straciło dostęp do prądu i wody - nie działa aż 170 studni. Niektóre systemy zaopatrzenia w wodę nie pracują od kwietnia, gdy w Mariany uderzył supertajfun Sinlaku.

Źródło: The Weather Network, AccuWeather, Reuters
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyPacyfikTajwan
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