Świat Supertajfun Bavi. Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni" Matylda Dziechcińska |

Supertajfun Bavi Źródło wideo: Reuters, Kuyande Johnson Źródło zdj. gł.: NOAA

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Wyspa Rota, zamieszkała przez dwa tysiące osób, należy do Marianów Północnych - terytorium zależnego USA. Supertajfun Bavi, mający siłę huraganu piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona, natarł na na nią z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą około 290 km/h. Wraz z nadejściem oka cyklonu na wyspie wystąpiły powodzie przybrzeżne zagrażające życiu. Lokalne władze informują, że doszło do poważnych zniszczeń i przerw w telekomunikacji, ale na razie nie podają szczegółów. Wcześniej ostrzegały, że bezpośrednie uderzenie supertajfunu może sprawić, że większość wyspy Rota stanie się "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni, a może i dłużej".

Supertajfun Bavi w podczerwieni Źródło zdjęcia: NOAA

Supertajfun Bavi. Na trasie znalazł się Guam

Rota leży około 80 km na północ od wyspy Guam, gdzie znajdują się jedne z najważniejszych amerykańskich obiektów wojskowych na Pacyfiku, w tym baza lotnicza Andersen, uznawana za kluczową w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z udziałem Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Stacjonuje tam ponad siedem tysięcy czynnych żołnierzy, a całkowita liczba mieszkańców wynosi 150 tysięcy osób.

W poniedziałek rano amerykańskie siły zbrojne na Guamie poinformowały, że ogłosiły najwyższy poziom gotowości na wypadek nadejścia burzy. NWS, czyli Narodowa Służba Pogodowa, określiła sytuację jako "niezwykle niebezpieczną i zagrażającą życiu" oraz ostrzegła, że wyjście na zewnątrz może skutkować śmiercią spowodowaną przez latające odłamki czy gruz. Ostrzegano, że w domach także może nie być bezpiecznie. "Mieszkańcy powinni przenieść się do pomieszczeń położonych w głębi budynku i unikać okien, nawet tych z zamkniętymi okiennicami, ponieważ latające odłamki mogą je przebić" - napisano w komunikacie.

Choć Bavi nie przeszedł bezpośrednio nad Guamem, i tak zdołał powalić drzewa i latarnie oraz zablokować 10 ważnych dróg. Kiedy szalał w okolicy wyspy, miał siłę huraganu pierwszej kategorii.

Na atak żywiołu szykowały się też wyspy Saipan i Tinian, które nadal pozostają bez prądu na skutek bezpośredniego uderzenia supertajfunu Sinlaku w kwietniu 2026 roku. Wiało tam z prędkością 160 kilometrów na godzinę, przez co zniszczenia nie były tak duże jak na Rocie.

Supertajfun Bavi, Guam, USA Źródło: Reuters, @Guamdays via Instagram

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