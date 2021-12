Nagrali wyjątkowo rzadką meduzę. Jej macki mogą mieć długość 10 metrów

W ciągu 34 lat prowadzenia badań głębinowych Instytut Badawczy Akwarium Monterey Bay (MBARI) tysiące razy wysyłał zdalnie sterowane urządzenia, by śledziły życie morskie, jednak to dopiero dziewiąty raz, kiedy udało im się natknąć na to karmazynowe stworzenie.