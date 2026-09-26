Świat Stolica pod wodą. "Obudziłem się, żeby iść do pracy, a ulica przed domem była zalana" Matylda Dziechcińska |

Bangkok mierzy się z rozległymi powodziami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

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Od ponad doby Bangkok zmaga się z nieustającymi opadami deszczu. W niektórych rejonach suma opadów sięgała 300 litrów na metr kwadratowy.

Gubernator stolicy kraju Chadchart Sittipunt stwierdził, że sytuacja ta stanowi zagrożenie dla życia ludzi, a także powoduje zniszczenia mienia publicznego i prywatnego. Rząd wydał alarmy, w których wzywa mieszkańców mieszkających do przeniesienia swojego mienia na wyżej położone tereny, aby uchronić je przed zalaniem. Ogłoszono stan klęski żywiołowej.

W mieście panuje chaos

Powódź w krótkim czasie zmusiła mieszkańców stolicy do szybkiej reakcji na drastyczne warunki pogodowe. Mieszkańcy w popłochu ruszyli do sklepów spożywczych, aby zaopatrzyć się w żywność i produkty pierwszej potrzeby. Niektórzy kierowcy przenieśli swoje pojazdy na mosty, aby uchronić je przed podnoszącym się poziomem wody, który w niektórych miejsca sięga znacznie powyżej kolan. Według agencji informacyjnej informacyjnej Associated Press ponad 84 tysiące osób w całym kraju zostało dotkniętych skutkami powodzi.

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Zalane ulice Bangkoku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

- Nie zaopatrzyłam się wcześniej w jedzenie, a nigdy wcześniej nie musiałam sama radzić sobie w takiej sytuacji, ponieważ nie ma ze mną rodziców. Dlatego się boję - powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters dziewiętnastoletnia Sansuk Laowatcharakul.

Inni mieszkańcy miasta także skarżyli się na utrudnienia. - Obudziłem się, żeby iść do pracy, a ulica przed moim domem była zalana - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP motocyklista Samruay Nakkamnueng z dzielnicy Ari.

Dramatyczne sceny na ulicach Bangkoku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Kanały przepełniają się

Lokalne władze poinformowały też, że główne kanały powodziowe wypełniły się wodą z opadów. To właśnie stąd wzięły się zalania w mieście, szczególnie w jego centralnej i wschodniej części.

O sytuacji w Tajlandii opowiadała też polski rezydent Bangkoku, pan Tomasz, który przebywa w mieście podczas powodzi. - Szczerze mówiąc, wygląda to bardzo dziwnie. Mieszkam tuż obok i czuję się dość niezręcznie, kiedy tutaj tak po prostu sobie stoję. Wydaje mi się, że najbliższy kanał wkrótce się przepełni, a wtedy sytuacja będzie znacznie gorsza niż teraz - powiedział.

Lokalna agencja meteorologiczna prognozuje burze oraz dalsze ulewy przez cały weekend.

Powodzie w Tajlandii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT