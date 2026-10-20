Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa

|
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Start rakiety H3
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/ EPA/JIJI PRESS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Z japońskiego Centrum Kosmicznego Tanegashima wystartowała rakieta nośna H3 z sondą MMX na pokładzie. Jej zadaniem jest pobranie próbek z Fobosa, marsjańskiego księżyca, i sprowadzenie ich na Ziemię.

Japońska agencja kosmiczna JAXA stworzyła sondę Martian Moons eXploration, w skrócie MMX, we współpracy z kilkoma agencjami kosmicznymi, w tym amerykańską (NASA) i europejską (ESA).

Udany start

Start rakiety H3, która wyniosła sondę, nastąpił 20 października o 04.41.03 czasu japońskiego, czyli 19 października o 21.41.03 czasu polskiego. JAXA potwierdziła, że lot rakiety przebiegał zgodnie z planem, a po około 71 minutach MMX została oddzielona i trafiła na zaplanowaną trajektorię.

W sierpniu 2027 roku MMX ma wejść na orbitę wokół Marsa. Jej głównym celem jest zebranie próbek z Fobosa - księżyca Czerwonej Planety - i sprowadzenie ich na Ziemię.

>>> CZYTAJ TEŻ: To może być najcenniejsza próbka z Marsa. Nie mogą jej ściągnąć na Ziemię

Kiedy MMX wróci na Ziemię

Zanim MMX sama wyląduje na Fobosie, na jego powierzchnię trafi francusko-niemiecki łazik IDEFIX, który zbada właściwości i strukturę regolitu. Sama sonda powinna zebrać co najmniej 10 gramów księżycowego gruntu.

Kiedy misja na Fobosie dobiegnie końca i kiedy wykonane zostaną przeloty badawcze w pobliżu drugiego marsjańskiego księżyca - Deimosa - MMX opuści orbitę Marsa. Ma się to stać w 2030 roku. Powrót kapsuły ze zgromadzonym materiałem badawczym na Ziemię, a dokładnie na poligon testowy Woomera w Australii, zaplanowano 2031 rok.

Start rakiety H3
Start rakiety H3
Źródło zdjęcia: PAP/ EPA/JIJI PRESS

>>> CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowy szybki błysk radiowy. Pochodzi z czasów, gdy Wszechświat był młody

Po co nam próbki z Fobosa

Próbki z Fobosa, kiedy znajdą się w rękach badaczy, mają pomóc ustalić, czy księżyce Marsa to przechwycone asteroidy, czy też odłamki po potężnym zderzeniu z planetą. Dzięki nim być może uda się też ustalić, jak woda i związki organiczne trafiły na planety skaliste oraz czy w pyle kryją się ślady dawnego życia.

Źródło: PAP, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
KosmosastronomiaJaponia
Czytaj także:
Jesień nabiera kolorów
Zmierzamy w stronę dużego ciepła
Prognoza
Silny wiatr
Prognoza zagrożeń IMGW. Gdzie ma być niebezpiecznie
Prognoza
Powodzie w gminie Guardamar de la Safor w Walencji
Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków
Świat
Niski poziom wody w Wiśle
"Powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody"
Polska
Jesienne słońce
20 stopni, a nawet więcej. Pogoda zrobi prezent ciepłolubnym
Prognoza
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
Świat
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
Świat
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
Polska
Lionel Messi
"Szałwia Messiego". To nowy gatunek
Ciekawostki
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska
Świat
Gałąź spadła na grupkę dzieci
"Potrzebuję pomocy!". Gałąź przygniotła grupę dzieci
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Arleta Unton-Pyziołek
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom