Świat Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa Matylda Dziechcińska |

Start rakiety H3 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/ EPA/JIJI PRESS

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Japońska agencja kosmiczna JAXA stworzyła sondę Martian Moons eXploration, w skrócie MMX, we współpracy z kilkoma agencjami kosmicznymi, w tym amerykańską (NASA) i europejską (ESA).

Udany start

Start rakiety H3, która wyniosła sondę, nastąpił 20 października o 04.41.03 czasu japońskiego, czyli 19 października o 21.41.03 czasu polskiego. JAXA potwierdziła, że lot rakiety przebiegał zgodnie z planem, a po około 71 minutach MMX została oddzielona i trafiła na zaplanowaną trajektorię.

W sierpniu 2027 roku MMX ma wejść na orbitę wokół Marsa. Jej głównym celem jest zebranie próbek z Fobosa - księżyca Czerwonej Planety - i sprowadzenie ich na Ziemię.

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Kiedy MMX wróci na Ziemię

Zanim MMX sama wyląduje na Fobosie, na jego powierzchnię trafi francusko-niemiecki łazik IDEFIX, który zbada właściwości i strukturę regolitu. Sama sonda powinna zebrać co najmniej 10 gramów księżycowego gruntu.

Kiedy misja na Fobosie dobiegnie końca i kiedy wykonane zostaną przeloty badawcze w pobliżu drugiego marsjańskiego księżyca - Deimosa - MMX opuści orbitę Marsa. Ma się to stać w 2030 roku. Powrót kapsuły ze zgromadzonym materiałem badawczym na Ziemię, a dokładnie na poligon testowy Woomera w Australii, zaplanowano 2031 rok.

Start rakiety H3 Źródło zdjęcia: PAP/ EPA/JIJI PRESS

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Po co nam próbki z Fobosa

Próbki z Fobosa, kiedy znajdą się w rękach badaczy, mają pomóc ustalić, czy księżyce Marsa to przechwycone asteroidy, czy też odłamki po potężnym zderzeniu z planetą. Dzięki nim być może uda się też ustalić, jak woda i związki organiczne trafiły na planety skaliste oraz czy w pyle kryją się ślady dawnego życia.