To już dziś. Start pierwszego załogowego statku Starliner

Loty na ISS

Już pierwszy start Starlinera w 2019 roku, jeszcze bez załogi, zakończył się niepowodzeniem, bowiem kapsuła weszła na złą orbitę i nie dotarła do ISS; lot musiał być powtórzony. Później wykryto serię kolejnych usterek technicznych. NASA zleciła 10 lat temu prywatnym firmom, Boeingowi i SpaceX, która należy do Elona Muska, opracowanie i wyprodukowanie pojazdu do transportu astronautów do i z ISS. W odróżnieniu od Boeinga statki Dragon SpaceX pomyślnie wykonują loty orbitalne już od roku 2020.