Turysta kopnął bizona. Zwierzę nie pozostało dłużne

Trafił do aresztu

Strażnikom udało się zlokalizować samochód, którym poruszał się turysta, po czym zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a w starciu z bizonem odniósł niewielkie obrażenia. Pod wpływem alkoholu była także kobieta, która kierowała pojazdem. W eskorcie pracowników parku został przewieziony do punktu opieki medycznej, a następnie do lokalnego aresztu.