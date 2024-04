W rejonie Nowego Jorku ziemia nadal się trzęsie

W piątek doszło do najsilniejszego trzęsienia Ziemi, jakie nawiedziło wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych od 100 lat. Wstrząsy miały magnitudę 4,8, a jego epicentrum znajdowało się w stanie New Jersey. Ziemia zatrzęsła się także w Nowym Jorku.

Kolejne wstrząsy

Po piątkowym trzęsieniu ziemi zanotowano do tej pory 32 wstrząsów wtórnych. Miały one magnitudę od 1,5 do 4,0, a najsilniejszy spośród nich wystąpił w piątek w pobliżu Gladstone w New Jersey. Kolejne odnotowano w hrabstwach Hunterdon oraz w Morris.