Tydzień w uścisku zimy. Stany Zjednoczone walczą ze skutkami śnieżycy

Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami ataku zimy, który sparaliżował kraj w okresie świątecznym. Na północnym wschodzie kraju aura się uspokaja, ale sytuacja pozostaje trudna - w hrabstwie Erie, gdzie na skutek śnieżycy zginęło co najmniej 31 osób, trwa żmudne usuwanie nagromadzonego śniegu. Część mieszkańców nadal nie ma prądu, a poruszanie się po drogach jest utrudnione.

"To pierwszy raz od 20 grudnia, kiedy w naszym rejonie nie obowiązywały żadne alerty dotyczące zimowej pogody. Trwało to tydzień, sześć godzin i 38 minut" - przekazał we wtorek wieczorem oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w mieście Buffalo w hrabstwie Erie. Region ten został najciężej dotknięty podczas ataku zimy, który sparaliżował Stany Zjednoczone w okresie przedświątecznym i świątecznym.