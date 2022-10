Kolejne ofiary śmiertelne Iana. Zniszczenia są tak ogromne, że niektóre miejsca "są nie do rozpoznania"

Jak podała w niedzielę po południu czasu lokalnego stacja CNN, bilans ofiar śmiertelnych huraganu Ian na Florydzie wzrósł do 67 osób. W Karolinie Północnej żywioł pochłonął życie kolejnych czterech osób, co oznacza, że na chwilę obecną tragiczny bilans żywiołu wynosi co najmniej 71 mieszkańców dwóch stanów. Oczekuje się, że liczba ta będzie rosła, ponieważ dopiero niedawno ekipy poszukiwawcze mogły dostać się w rejony, które początkowo były odcięte od świata.