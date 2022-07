Koniec z "szerszeniami mordercami". Inwazyjne owady otrzymały nową nazwę

W krajach anglojęzycznych ogromny szerszeń znany był dotychczas pod dwiema nazwami zwyczajowymi - szerszeń morderca i wielki szerszeń azjatycki. Jego "rebranding" został podyktowany szeregiem zmian, jakie do nazewnictwa wprowadzają lokalne towarzystwa entomologiczne.

Pełne szacunku, inkluzywne i opisowe

Nowa nazwa zwyczajowa Vespa mandarinia to wielki szerszeń północny (ang. northern giant hornet). Jak tłumaczą przedstawiciele Amerykańskiego Towarzystwa Entomologicznego (ESA) i Kanadyjskiego Towarzystwa Entomologicznego (ESC), użycie przymiotnika "azjatycki" w stosunku do groźnego szkodnika może wzmocnić antyazjatyckie nastroje panujące w amerykańskim społeczeństwie, które są pokłosiem pandemii COVID-19. Jest to szczególnie istotne w obliczu wzrostu dyskryminacji i przestępstw wobec osób o azjatyckim pochodzeniu.