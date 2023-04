Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych tornad i burz w USA. "Ludzie mieli krew na twarzach. Jestem wdzięczny, że żyję"

Ofiary śmiertelne tornad

Jak podaje CNN, w piątek ponad 50 tornad przetoczyło się przez co najmniej siedem stanów stanach, w tym Arkansas, gdzie żywioł zabił pięć osób. Cztery osoby zginęły w małym mieście Wynne, kolejna w North Little Rock - poinformowali lokalni urzędnicy.

Katastrofalne tornado w Little Rock

W piątkowe popołudnie w stolicę stanu Arkansas, Little Rock, uderzyło niszczycielskie tornado. Nagrania ukazują szeroką na kilka metrów trąbę powietrzną, która zrywała dachy, porywała samochody i uszkodziła setki budynków w mieście. NWS określiła zjawisko mianem "katastrofalnego". Szpitale w regionie ogłosiły stan alarmowy z powodu liczby rannych, jaka zgłosiła się do nich po uderzeniu żywiołu.

William Williams, pracownik supermarketu położonego w Little Rock powiedział w rozmowie z CNN, że jest "wdzięczny, że żyje". Mężczyzna schronił się w sklepie, kiedy pojawiło się tornado. - Wszystko wydarzyło się w jakieś pięć sekund. Przyszło i było bum - relacjonował. - Wychodzę na zewnątrz i to, co widzę, to jest jakieś szaleństwo. Ludzie mieli krew na twarzach. Jestem wdzięczny, że żyję - dodał.