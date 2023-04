Tornada zrywały dachy i przewracały drzewa. Nie żyją cztery osoby

Tornada i burze przeszły przez centralne Stany Zjednoczone. W stolicy Arkansas, Little Rock, silny wiatr zrywał dachy, przewracał drzewa i niszczył linie energetyczne. Władze podają, że na skutek żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby. Jedna osoba zmarła również w Illinois, gdzie podczas koncertu zawalił się dach teatru.

W piątek przez centralną i wschodnią część Stanów Zjednoczonych przeszły silne burze . W wielu regionach zanotowano grad, porywisty wiatr i tornada - jak podała Krajowa Służba Pogodowa (NWS), w ciągu ostatnich godzin wpłynęło do niej ponad 60 raportów o możliwych wystąpieniach tornad w co najmniej pięciu stanach.

Stan alarmowy w szpitalach

W piątkowe popołudnie w stolicę stanu Arkansas, Little Rock, uderzyło tornado. Nagrania ukazują szeroką na kilka metrów trąbę powietrzną, która zrywała dachy, porywała samochody i uszkodziła setki budynków w mieście. NWS określiła zjawisko mianem "katastrofalnego". Szpitale w regionie ogłosiły stan alarmowy z powodu liczby rannych, jaka zgłosiła się do nich po uderzeniu żywiołu.

Jak przekazała gubernator Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ekstremalne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci co najmniej dwóch osób w miejscowości Wynne we wschodniej części stanu. Władze hrabstwa Pulaski potwierdziły natomiast, że w rejonie Little Rock zginęła co najmniej jedna osoba.