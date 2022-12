Zmarli znajdowani w zasypanych samochodach, "burza na miarę wieków". Kolejna katastrofalna doba w USA

Stany Zjednoczone kolejny dzień mierzyły się ze skutkami uderzenia zimy. W Boże Narodzenie bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do prawie 30, a w wielu regionach wciąż nie było prądu. W stanie Nowy Jork część dróg pozostaje nieprzejezdnych. Władze lokalne apelują o rezygnację z podróży samochodami. W hrabstwie Erie są one nawet zabronione.

Liczba ofiar śmiertelnych rośnie

Według stacji NBC News, trudne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci 28 osób w całym kraju, zaś CNN informuje o co najmniej 26 ofiarach śmiertelnych. Władze różnych stanów wskazują, że liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie.

Trudna sytuacja utrzymuje się w stanie Nowy Jork, szczególnie w jego północnych regionach. Zarządca hrabstwa Erie Mark Poloncarz poinformował w mediach społecznościowych, że liczba ofiar śmiertelnych w regionie Buffalo wzrosła w ciągu nocy z soboty na niedzielę z trzech do siedmiu. Niektóre z nich zostały znalezione w zasypanych przez śnieg samochodach, zaś co najmniej dwie ofiary zmarły, ponieważ ekstremalne warunki atmosferyczne uniemożliwiły służbom ratunkowym dotarcie do nich na czas.