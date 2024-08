Nagrali moment, w którym rzeka porwała auto

W poniedziałek we Florydę uderzył huragan Debby, który z czasem osłabł do burzy tropikalnej. Żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej sześciu osób - pięciu na Florydzie i jednej w stanie Georgia, a także spowodował ogromne szkody na obszarach od zachodniej Florydy po Karolinę Południową.