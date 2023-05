Otworzył kontener, ze środka wyskoczył niedźwiedź

Niedźwiedź również się wystraszył

Do sytuacji doszło w miejscowości Zela w centralnej części stanu. Dyrektor szkoły był właśnie w trakcie zdejmowania ze śmietnika specjalnego zabezpieczenia, które miało uniemożliwiać niedźwiedziom dostęp do resztek jedzenia. Ku jego zaskoczeniu, z kontenera wyskoczył duży, czarny niedźwiedź. Przerażony dyrektor natychmiast rzucił się do ucieczki. Sytuacja widocznie zdenerwowała także niedźwiedzia, który pobiegł w przeciwnym kierunku. Zarówno człowiek, jak i zwierzę wyszli ze spotkania bez szwanku.