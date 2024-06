Ważny ciąg komunikacyjny

Problemy zaczęły się w czwartek, gdy na skarpie drogowej doszło do mniejszego osunięcia. Asfalt pękł, doprowadzając do wypadku motocykla. Drogę czasowo zamknięto, ale po załataniu pęknięcia służby drogowe zdecydowały się wznowić ruch - do czasu, gdy w piątek w innym miejscu zeszła lawina błotna i zablokowała obydwa pasy ruchu. W tym samym czasie pęknięcie stopniowo się poszerzało, aż w końcu doszło do osunięcia się całej skarpy.