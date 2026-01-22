USA. Ambasada ostrzega Polaków. "Katastrofalna" burza coraz bliżej

Przygotowanie dróg przed śnieżycą w Karolinie Północnej Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) podała w czwartek, że ponad 160 milionów ludzi objęto ostrzeżeniem przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Burza ma objąć swoim zasięgiem obszar od Teksasu i centralnych Stanów Zjednoczonych aż po wschodnie wybrzeże. Między piątkiem a poniedziałkiem spodziewane są historyczne opady śniegu i marznącego deszczu. Jedenaście stanów ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej.

W dużych miastach północnego wschodu, takich jak Nowy Jork i Filadelfia, spodziewane są największe opady śniegu od co najmniej czterech lat, ale najtrudniejsza sytuacja czeka mieszkańców południa. Tam NWS przewiduje "katastrofalne" nagromadzenie lodu. Temperatury mogą spaść do niebezpiecznego poziomu, prognozowane są przerwy w dostawach prądu i chaos na drogach.

Over 160 million Americans are under winter hazards associated with the impending major winter storm. Disruptive snowfall is likely from the Southern Rockies to the Northeast, including dangerous ice from the ArkLaTex to the southern Mid-Atlantic. Here are the latest Key Messages pic.twitter.com/bmVIT5to7a — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 22, 2026 Rozwiń

Ambasada ostrzega Polaków

Ambasada RP w USA ostrzegła w czwartek przed nadciągającymi burzami śnieżnymi, które od piątku do poniedziałku mają nawiedzić kilkadziesiąt amerykańskich stanów.

"Uwaga. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała na platformie X placówka.

Zaznaczono, że na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. Ambasada zaapelowała, by śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez władze miejscowe.

"Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo. Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu. Unikaj podróży, które nie są konieczne. Stosuj się do poleceń władz miejscowych" - przekazali urzędnicy.

!!! UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. 1/4 @PolakZaGranica @PLinChicago @PLinNewYork @PLinLosAngeles @PLinHouston pic.twitter.com/RVsC7blftN — Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) January 22, 2026 Rozwiń

Odwołane lekcje, ostatnie przygotowania

Synoptycy nazwali potężny system pogodowy "monster storm", co po polsku oznacza "potworną burzę".

Nadchodzącą falą mrozów są szczególnie zaniepokojeni mieszkańcy południowych stanów, którzy nie są przyzwyczajeni do jeżdżenia oblodzonymi drogami. Mogą tam również wystąpić dłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej. W Teksasie w czwartek trwały ostatnie przygotowania przed nadejściem opadów marznących. Na drogach największych miast rozpylano roztwór solanki, który ma zapobiegać zamarzaniu nawierzchni.

TxDOT crews treating roadways in the Austin metro. Please slow down or move over as our teams prepare our roadways for potential winter weather. Bridges and elevated structures are included in our treatment efforts. 💦 #atxtraffic #CentralTX pic.twitter.com/52z46lUyGa — TxDOT Austin (@TxDOTAustin) January 22, 2026 Rozwiń

"Nie czekajcie do ostatniej chwili"

Amerykanie od kilku dni przygotowują się na ekstremalnie trudne warunki pogodowe - między innymi gromadzą zapasy. Z półek sklepowych zniknęła też sól, która ma pomóc w odladzaniu dróg i chodników.

Amerykanie przygotowują zapasy soli Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

- Szukam soli. Trudno ją znaleźć - powiedział Jeff Cassano, jeden z klientów sklepu Blackhawk Hardware.

- Wyczerpaliśmy wszystkie zapasy, wyprzedaliśmy cały środek do rozmrażania lodu - mówił Craig Anderson, dyrektor generalny Blackhawk Hardware.

Z podobnymi problemami zmagają się inne sklepy. - Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Chyba wszystkim kończą się zapasy - zauważył Tom Marks, dyrektor Cantelmi Hardware.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi pływał po jeziorze