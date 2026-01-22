Logo TVN24
USA. Ambasada ostrzega Polaków. "Katastrofalna" burza coraz bliżej

Solanka rozpylana na drogach w Austin
Przygotowanie dróg przed śnieżycą w Karolinie Północnej
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Śnieżyca ma już w piątek sparaliżować Stany Zjednoczone - alarmy przed zimową burzą objęły obszar zamieszkany przez ponad 160 milionów ludzi. Szczególnie niebezpiecznie ma być na południu kraju. W czwartek trwały ostatnie przygotowania przed uderzeniem żywiołu, przed niebezpieczeństwem informowała także ambasada RP.

Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) podała w czwartek, że ponad 160 milionów ludzi objęto ostrzeżeniem przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Burza ma objąć swoim zasięgiem obszar od Teksasu i centralnych Stanów Zjednoczonych aż po wschodnie wybrzeże. Między piątkiem a poniedziałkiem spodziewane są historyczne opady śniegu i marznącego deszczu. Jedenaście stanów ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej.

W dużych miastach północnego wschodu, takich jak Nowy Jork i Filadelfia, spodziewane są największe opady śniegu od co najmniej czterech lat, ale najtrudniejsza sytuacja czeka mieszkańców południa. Tam NWS przewiduje "katastrofalne" nagromadzenie lodu. Temperatury mogą spaść do niebezpiecznego poziomu, prognozowane są przerwy w dostawach prądu i chaos na drogach.

Ambasada ostrzega Polaków

Ambasada RP w USA ostrzegła w czwartek przed nadciągającymi burzami śnieżnymi, które od piątku do poniedziałku mają nawiedzić kilkadziesiąt amerykańskich stanów.

"Uwaga. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała na platformie X placówka.

Zaznaczono, że na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. Ambasada zaapelowała, by śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez władze miejscowe.

"Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo. Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu. Unikaj podróży, które nie są konieczne. Stosuj się do poleceń władz miejscowych" - przekazali urzędnicy.

Odwołane lekcje, ostatnie przygotowania

Synoptycy nazwali potężny system pogodowy "monster storm", co po polsku oznacza "potworną burzę".

Nadchodzącą falą mrozów są szczególnie zaniepokojeni mieszkańcy południowych stanów, którzy nie są przyzwyczajeni do jeżdżenia oblodzonymi drogami. Mogą tam również wystąpić dłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej. W Teksasie w czwartek trwały ostatnie przygotowania przed nadejściem opadów marznących. Na drogach największych miast rozpylano roztwór solanki, który ma zapobiegać zamarzaniu nawierzchni.

"Nie czekajcie do ostatniej chwili"

Amerykanie od kilku dni przygotowują się na ekstremalnie trudne warunki pogodowe - między innymi gromadzą zapasy. Z półek sklepowych zniknęła też sól, która ma pomóc w odladzaniu dróg i chodników.

Klatka kluczowa-178009
Amerykanie przygotowują zapasy soli
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

- Szukam soli. Trudno ją znaleźć - powiedział Jeff Cassano, jeden z klientów sklepu Blackhawk Hardware.

- Wyczerpaliśmy wszystkie zapasy, wyprzedaliśmy cały środek do rozmrażania lodu - mówił Craig Anderson, dyrektor generalny Blackhawk Hardware.

Z podobnymi problemami zmagają się inne sklepy. - Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Chyba wszystkim kończą się zapasy - zauważył Tom Marks, dyrektor Cantelmi Hardware.

Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi pływał po jeziorze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi pływał po jeziorze

Autorka/Autor: jzb,anw,ast

Źródło: CNN, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TxDOT Austin

USA Zima Mróz
