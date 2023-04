Lato w środku wiosny. "W ciągu ostatnich dni zrobiło się gorąco"

Letnie temperatury zapanowały we wtorek w części centralnej Stanów Zjednoczonych. W Phoenix, stolicy stanu Arizona, termometry wskazały rekordowe 37 stopni Celsjusza - zazwyczaj taka temperatura spodziewana jest na początku maja. Naukowcy ostrzegają, że gwałtowne ocieplenie może być niebezpieczne dla zdrowia.

Jak przekazała we wtorek amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) z Phoenix w Arizonie, dzień ten okazał się rekordowo gorący. O godzinie 16 czasu lokalnego termometry w mieście pokazały 99 stopni Fahrenheita, czyli 37,2 stopnia Celsjusza - tak ciepłego 11 kwietnia jeszcze tam nie zanotowano. Poprzednia najwyższa temperatura odnotowana tego samego dnia to 36,7 st. C w 1989 roku.