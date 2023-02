Kalifornia pod śniegiem i wodą. Pierwszy taki alarm od ponad 30 lat

Przez zachodnie i północne Stany Zjednoczone od środy przetacza się gwałtowna, zimowa pogoda. W sobotę w wielu stanach obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne przed zamieciami śnieżnymi, silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Jak prognozuje amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), miejscami utrudnienia mogą potrwać nawet do wtorku.

Tysiące bez prądu w Kalifornii

Trudne, niespotykane w tym rejonie Stanów Zjednoczonych warunki atmosferyczne spowodowały liczne przerwy w dostawie prądu. W sobotę rano w kilku hrabstwach energii elektrycznej pozbawionych było około 100 tysięcy odbiorców. Poważne zagrożenie stanowiły również zerwane przez silny wiatr linie energetyczne. Zagrożenie burzami z piorunami skłoniło lokalne władze do zamknięcia wszystkich plaż w hrabstwie Los Angeles.

Według NWS na położonych wyżej obszarach, szczególnie w pasmach górskich południowej Kalifornii oraz w górach Sierra Nevada, opady śniegu mogą sięgać nawet do 1,5 metra. Niektóre obszary zmagają się z obfitymi opadami śniegu i rekordowymi opadami deszczu. W niektórych powodowało to niebezpieczne powodzie, jak na przykład w miejscowości Valencia niedaleko Los Angeles. Wezbrana rzeka Santa Clara podmyła brzegi, powodując wpadnięcie zaparkowanych niedaleko kamperów do wody.