Huragan Ian grozi Karolinie Południowej. Kolejny stan przygotowuje się na uderzenie huraganu

W środę czasu lokalnego we Florydę uderzył huragan Ian, który zostawił na swojej drodze poważne zniszczenia i przyczynił się do śmierci co najmniej 19 osób (niektóre źródła mówią już o co najmniej 21 ofiarach śmiertelnych). Chociaż podczas drogi przez amerykański półwysep zjawisko osłabło i stało się burzą tropikalną - jaką było do poniedziałku - nad wodami Atlantyku przybrał znowu siłę huraganu. W tej chwili ma pierwszą kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona.