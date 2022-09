Floryda liczy straty po uderzeniu huraganu Ian. Bez wody, prądu i połączenia z lądem

Huragan Ian, który w środę uderzył we Florydę, pozostawił po sobie gigantyczne zniszczenia. Stan rozpoczyna sprzątanie po katastrofie, jednak wiadomo, że proces ten będzie długi i uciążliwy. Niektóre hrabstwa nie mają dostępu do wody pitnej i prądu, a część obszarów została całkowicie odcięta od świata.

Trwa liczenie ofiar śmiertelnych

Podczas piątkowej konferencji prasowej gubernator stanu Floryda Ron DeSantis przekazał, że w niektórych hrabstwach wciąż nie ma dostępu do prądu. Działanie sieci przywrócono u zaledwie 1 procent odbiorców w hrabstwie Hardee i 15 proc. w hrabstwach Charlotte i Lee. Na tym ostatnim obszarze całkowitemu zniszczeniu uległa sieć wodociągowa. - Hrabstwo nie ma w tym momencie wody, a to jest potrzebne, aby móc funkcjonować - podkreślił DeSantis. - Zwróciliśmy się o wsparcie do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego - dodał.

Uszkodzone mosty i uwięzieni mieszkańcy

Lokalne media podały, że huragan Ian uszkodził most Causeway Bridge, odcinając wyspę Sanibel od stałego lądu. Mosty na Pine Island również pozostają nieprzejezdne, co oznacza, że mieszkańcy mogą otrzymać pomoc jedynie droga wodną lub lotniczą. W dostarczaniu zapasów i ewakuacji pomagają nie tylko służby ratownicze, ale także grupy cywilnych wolontariuszy.

Prezydent Biden obiecuje pomoc

Prezydent Biden powiedział, że może to być "najbardziej śmiercionośny huragan w historii Florydy". Jak dodał, osobiście odwiedzi Florydę, gdy tylko pozwolą na to warunki.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odbudować Florydę tak szybko, jak to możliwe. Będziemy ją budować z powrotem wraz z władzami stanowymi i samorządami. Jakkolwiek długo to potrwa, będziemy tam. To jest moje zobowiązanie wobec was - powiedział w Waszyngtonie.