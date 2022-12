Silny wiatr porwał reporterkę. Stany Zjednoczone i Kanada w uścisku zimy

Reporterka telewizji Alaska's News Source prowadziła w piątek transmisję z zaśnieżonej, zablokowanej drogi. Kobieta nawoływała mieszkańców stanu do pozostania w domu z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe. Aura niemal natychmiast potwierdziła jej słowa - silny podmuch wiatru porwał reporterkę, przesuwając ją o kilka metrów. Aby się nie przewrócić, kobieta musiała złapać się samochodu.

Jak informowały lokalne media, w piątek na Alasce zmierzono podmuchy wiatru o prędkości do 124 kilometrów na godzinę. W wielu przybrzeżnych obszarach do poniedziałku obowiązywały będą alerty przed silnymi porywami wiatru.

Paraliż komunikacyjny w całym kraju

Jak podał w sobotę portal AccuWeather, w prawie całych Stanach Zjednoczonych tegoroczne święta mogą okazać się najtrudniejsze od wielu lat. W całym kraju ekstremalne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci co najmniej 15 osób, a ponad milion odbiorców pozostał bez prądu. Problemy z dostępem do sieci dotknęły przede wszystkim mieszkańców wschodniego wybrzeża. Odwołano ponad 6000 lotów z kluczowych lotnisk, na wielu drogach stanął także ruch samochodowy.