Ulice pod wodą, tysiące ludzi bez prądu. Ophelia szalała nad USA

Podtopienia i ulewy

Towarzyszący Ophelii silny wiatr przyczynił się także do przerw w dostawach prądu - w sobotę dostępu do energii elektrycznej było pozbawionych ponad 65 tysięcy odbiorców w Karolinie Północnej, Wirginii, Pensylwanii i New Jersey. Na przedmieściach Filadelfii podmuchy zerwały linię wysokiego napięcia, która spadła na dom i uderzyła w instalację gazową. W budynku doszło do wybuchu i chociaż nikt nie został ranny, w okolicy konieczne były ewakuacje.