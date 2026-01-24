Logo TVN24
Świat

Burza śnieżna na 2000 kilometrów. "Włącz telewizor i obejrzyj Mission Impossible po raz 10"

Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Przez Stany Zjednoczone przetacza się jedna z najsilniejszych burz śnieżnych w ostatnich latach. W sobotę rano lokalnego czasu ekstremalne zimowe warunki dały się we znaki na południu i w centrum kraju, a w kolejnych godzinach żywioł dotrze na północ i północny wschód. Gubernatorzy kilkunastu stanów wprowadzili stan sytuacji nadzwyczajnej. Odwołano ponad 11 tysięcy lotów.

Według informacji przekazanych przez amerykańską Narodową Służbę Pogodową (NWS), ponad 144 miliony mieszkańców kraju zostały objęte ostrzeżeniami przed burzą śnieżną. Wczesnym popołudniem lokalnego czasu w sobotę (wieczorem czasu polskiego) żywioł rozciągał się na ponad 2000 kilometrów. Przez cały weekend ma przynosić intensywne opady śniegu i marznącego deszczu od południowych równin i Gór Skalistych po Nową Anglię na północnym wschodzie. Do poniedziałku burza ma się rozciągnąć na ponad 3000 km.

Amerykańskie media alarmują, że burze śnieżne mogą być katastrofalne w skutkach. Temperatury mogą spaść do poziomu niebezpiecznego dla życia, a ponadto może dojść do przerw w dostawach prądu i chaosu na drogach.

Kłopoty na drogach i zerwane linie energetyczne

W sobotę rano lokalnego czasu burza śnieżna dała się we znaki na południu USA. W Oklahomie Gwardia Narodowa i policja asystowały kierowcom dwóch ciężarówek z naczepami blokujących wyjazd z autostrady. Pomocy wymagał również pług śnieżny, który zsunął się z autostrady nr 69.

Żywioł utrudnił życie nie tylko kierowcom. W mieście Idabel w Oklahomie przyniósł marznący deszcz, który osadził się na liniach energetycznych, powodując przerwy w dostawie prądu. W mieście Texarkana w Teksasie pod naporem lodu złamała się duża gałąź, która spadła na linie przesyłowe.

Zimowe warunki nie ominęły także Arkansas. "Zima ogarnęła prawie cały stan, a nasze pługi śnieżne pracują, aby utrzymać drogi w jak najlepszym stanie" - poinformował Departament Transportu stanu Arkansas na portalu X. - "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu." - dodał.

Klatka kluczowa-183431
W związku ze śnieżycą na drogi w Oklahomie wyjechały pługi śnieżne
Źródło: ENEX

Masowo odwoływane loty

Liczba odwołanych lotów w Stanach Zjednoczonych nadal rośnie. Według serwisu FlightAware między sobotą a poniedziałkiem odwołano ponad 11 tysięcy lotów, z czego najwięcej, bo ponad osiem tysięcy, w niedzielę. W porcie lotniczym Will Rogers w Oklahomie nie odbędzie się około 90 procent lotów, a w porcie lotniczym Dallas-Fort Worth w Teksasie - prawie trzy czwarte. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przewiduje, że lotniska, między innymi te położone w Teksasie, będą musiały zostać zamknięte z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Utrudnienia w ruchu lotniczym dotyczą nie tylko południowych stanów. Indyjskie linie lotnicze Air India poinformowały w sobotę, że zawieszają na nieokreślony czas loty do i z Nowego Jorku z powodu prognozowanych burz i obfitych opadów śniegu. Decyzja indyjskiego przewoźnika dotyczy też połączeń z nieopodal położonym lotniskiem w Newark w stanie New Jersey.

Klatka kluczowa-183006
Korenspondent TVN24 Jan Pachlowski z bardzo mroźnego Chicago
Źródło: TVN24
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski

Arleta Unton-Pyziołek

Możliwe rekordowe opady

Burza ma objąć swoim zasięgiem obszar od Teksasu i centralnych Stanów Zjednoczonych aż po Wschodnie Wybrzeże. Między piątkiem a poniedziałkiem spodziewane są rekordowe opady śniegu i marznącego deszczu. Kilkadziesiąt stanów jest zagrożonych, a kilkanaście ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej. Synoptycy prognozują, że w niedzielę w Waszyngtonie, Baltimore, Nowym Jorku i Bostonie spadnie od 10 do 20 centymetrów śniegu. W niektórych regionach doliny Ohio i regionu środkowoatlantyckiego może nawet spaść ponad 30 centymetrów.

W dużych miastach północnego wschodu, takich jak Nowy Jork i Filadelfia, spodziewane są największe opady śniegu od co najmniej czterech lat, ale najtrudniejsza sytuacja czeka mieszkańców południa. Tam NWS przewiduje "katastrofalną" sytuację, a najbardziej groźne ma być nagromadzenie lodu. Temperatury mogą spaść do niebezpiecznego poziomu, możliwe są przerwy w dostawach prądu, na drogach może wystąpić chaos.

W Oklahoma City może spaść przed końcem weekendu nawet 30 centymetrów śniegu. W mieście tym znajduje się kawiarnia Not Your Average Joe. Jej kierownikiem jest Morgan Mayo. Mężczyzna powiedział, że w piątek mnóstwo osób przyszło do kawiarni, aby się ogrzać. - Temperatura minimalna spadła prawie do -14 stopni - dodał. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby utrzymać lokal otwarty, nawet w sobotę, kiedy temperatura maksymalna ma wynieść -12 stopni.

Ostatnie przygotowania na północnym wschodzie

Gubernatorka Nowego Jorku Kathy Hochul wprowadziła w piątek stan sytuacji nadzwyczajnej. Na konferencji prasowej mówiła, że trzeba stawić czoła mrozowi.

- Zima w Nowym Jorku to nic, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić, ale ważne jest, aby poważnie traktować ryzyko związane z ekstremalnym zimnem. Temperatura odczuwalna wyniesie w weekend od -45 do -40 stopni - powiedziała. - Nawet w południowej części stanu, w tym w Nowym Jorku i na Long Island, temperatura odczuwalna wyniesie około -23 stopnie - uzupełniła.

Przed zagrożeniem ostrzegał także burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. - Proszę, jeśli możesz tego uniknąć, nie jedź samochodem, nie podróżuj, nie rób niczego, co mogłoby potencjalnie narazić ciebie lub twoich bliskich na niebezpieczeństwo - powiedział. - Apeluję do każdego nowojorczyka, który może uniknąć podróży, o założenie ciepłego swetra, włączenie telewizora, obejrzenie Mission Impossible po raz dziesiąty, a przede wszystkim o pozostanie w domu - dodał.

Mieszkańcy wielu stanów od kilku dni przygotowują się na ekstremalnie trudne warunki pogodowe - między innymi gromadzą zapasy. Z półek sklepowych zniknęła też sól, która ma pomóc w odladzaniu dróg i chodników.

Ambasada ostrzega Polaków

Ambasada RP w USA ostrzegła w czwartek przed nadciągającymi burzami śnieżnymi, które od piątku do poniedziałku mają nawiedzić kilkadziesiąt amerykańskich stanów.

"Uwaga. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała na platformie X placówka.

Zaznaczono, że na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. Ambasada zaapelowała, by śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez miejscowe władze.

"Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo. Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu. Unikaj podróży, które nie są konieczne. Stosuj się do poleceń władz miejscowych" - przekazali urzędnicy.

Klatka kluczowa-178009
Amerykanie przygotowują zapasy soli
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: jzb,anw,ast,kp

Źródło: CNN, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

USAZimaMróz
