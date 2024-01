Alerty przed zimową burzą dla 70 milionów ludzi. Groźnie od Kalifornii po Nowy Jork

Zbyt zimno na odsalanie

Obfite opady śniegu, porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę i słaba widoczność były szczególnie dotkliwe na obszarze od centralnych Stanów Zjednoczonych do regionu Wielkich Jezior. W stanie Iowa temperatura spadła do -18 stopni Celsjusza, a miejscami napadało 36 centymetrów śniegu. W piątek lokalny oddział NWS podał, że miejscami widzialność była bliska zeru.

W mieście Des Moines sytuacja była tak trudna, że zarząd dróg miejskich zaapelował do kierowców o zrezygnowanie z podróży. "Odradzamy podróżowanie, chyba że jest to absolutnie konieczne" - przekazali drogowcy. - "Nie rozsypujemy nawet soli. Wiatr i niskie temperatury sprawiają, że jest ona w dużej mierze nieskuteczna. Stopiony lód i śnieg mogą ponownie zamarznąć, pogarszając warunki drogowe."

Niebezpieczeństwo nie mija

Jak prognozuje NWS, do soboty na Środkowym Zachodzie spadnie średnio od 15 do 20 centymetrów śniegu. Najobfitsze opady mogą wystąpić w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie meteorolodzy w weekend spodziewają się przyrostu pokrywy śnieżnej o nawet 45 cm Na południu kraju spodziewane są natomiast silne podmuchy wiatru, mogą również wystąpić tornada.

NWS dodał, że po przejściu burzy po Stanach Zjednoczonych "rozleje" się ekstremalnie zimne arktyczne powietrze. Termometry w kilku stanach pokażą około -28 st. C, a przy granicy z Kanadą nawet -40 st. C. Od sobotniego poranka, odczuwalna temperatura może spaść do ok. -51 st. C w niektórych miejscach w Montanie i -40 st. C na środkowych i północnych Równinach.