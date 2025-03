175 pożarów w jeden weekend. "Pójdziesz do więzienia za rozpalenie ognia"

"Oznacza to, że możesz pójść - i pójdziesz - do więzienia za rozpalenie ognia na zewnątrz" - przekazał polityk w mediach społecznościowych.

Walkę z ogniem utrudnia pogoda

Największy pożar wybuchł w niedzielę rano w okolicach miejscowości Myrtle Beach w Karolinie Południowej. Do wieczora ogień zniszczył prawie 650 hektarów terenów zielonych, niebezpiecznie zbliżając się do domów. Szybko rozprzestrzeniające się płomienie zmusiły władze do wydania nakazu ewakuacji w kilku miejscowościach - mieszkańcy mogli wrócić do domów dopiero w nocy, gdy strażakom udało się częściowo opanować żywioł.