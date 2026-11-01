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Świat

Stan wyjątkowy w związku z El Nino w kolejnym kraju

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Ulewy doprowadziły do powodzi na wyspie Santa Cruz w archipelagu Galapagos
Skutki El Nino odczuwają mieszkańcy całego świata
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
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Rodrigo Paz, prezydent Boliwii, ogłosił stan wyjątkowy. Decyzja jest związana z wyjątkowo silną anomalią El Nino. Wywołuje ona poważne obawy także w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

W przemówieniu, które nadała państwowa telewizja, Paz powiedział, że El Nino "bardzo silnie uderzy" w kraj, powodując susze i powodzie. Ocenił, że "poradzenie sobie z tym fenomenem będzie wymagało współpracy wszystkich instytucji". Jak wynika z danych rządowych, jak dotąd w dziewięciu departamentach Boliwii susza dotknęła 78 tysięcy rodzin i doprowadziła do śmierci 75 tys. sztuk bydła.

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El Nino zagraża dużej części świata

Celeste Saulo, sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oceniła w ubiegłym tygodniu, że El Nino może osiągnąć niespotykaną dotąd siłę, wykraczającą poza wszystko, co obserwowano w ciągu ostatnich dekad. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) oceniała we wrześniu, że nasilająca się anomalia El Nino i towarzyszące jej ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają zagrożenie dla zdrowia ludzi w obu Amerykach. W Ameryce Środkowej nasila się ryzyko susz, w Kolumbii - pożarów lasów i ulew, a w Peru - powodzi i osunięć ziemi.

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Boliwia nie jest jedyna

W związku z El Nino w lipcu wprowadzono stan wyjątkowy na części terytorium Peru. W sierpniu władze Ekwadoru ogłosiły w całym kraju czerwony alert - najwyższy w trzystopniowej skali. Jak podał portal Principias, na należącym do Ekwadoru archipelagu Galapagos w wyniku ulew ucierpiały w sobotę dziesiątki rodzin. W Argentynie w październiku zamknięto część szlaków turystycznych nad wodospadami w Iguazu z powodu wezbranego nurtu rzek Parana i Urugwaj. W prowincji Chaco setki rodzin musiały opuścić swoje domy z powodu powodzi. Według argentyńskich meteorologów to dopiero początek nietypowej pogody związanej z El Nino, a szczyt oddziaływania fenomenu przewidywany jest w grudniu.

Ulewy doprowadziły do powodzi na wyspie Santa Cruz w archipelagu Galapagos
Ulewy doprowadziły do powodzi na wyspie Santa Cruz w archipelagu Galapagos
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Spodziewają się kilkuset tysięcy kolejnych zgonów

Z opublikowanych w tym tygodniu obliczeń ośrodka badawczego Climate Impact Lab przy Uniwersytecie Chicagowskim wynika, że w skali globalnej Supernino, bo tak nazywa się to El Nino, może przyczynić się do ponad 850 tys. zgonów z powodu upałów. Według ośrodka prawie 485 tys. z tych zgonów już nastąpiło, a kolejnych 373 tys. prognozowanych jest na okres od października 2026 do marca 2027 r.

Czym jest El Nino

El Nino to naturalne zjawisko pogodowe i oceaniczne polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokich temperatur na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. W normalnych warunkach stałe wiatry wschodnie (pasaty) spychają ciepłe wody powierzchniowe na zachód Pacyfiku, w stronę Azji i Australii. Podczas El Nino pasaty te słabną lub wieją w przeciwnym kierunku. Ciepła woda rozlewa się w kierunku wschodnim (ku wybrzeżom Ameryki Południowej), co blokuje tzw. upwelling - wypływanie chłodnych, bogatych w składniki odżywcze wód głębinowych u wybrzeży Peru i Ekwadoru

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Łukasz Figielski
Źródło: PAP
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Tagi:
El Nino i La NinaBoliwiaAmeryka PołudniowapogodaKlimat
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