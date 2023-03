Stan delty Nilu się pogarsza. Metale ciężkie spływają do miejsca, dzięki któremu rozkwita życie

Aż 60 milionów ludzi może być zagrożonych poważnymi konsekwencjami, jakie niesie ze sobą pogorszenie stanu Nilu. Według badań przeprowadzonych przez amerykańską uczelnię USC Viterbi School of Engineering, rzeka, a w szczególności jej delta, staje się coraz bardziej podatna na zanieczyszczenia metalami ciężkimi, erozję wybrzeża i intruzję. Oprócz ludzi ucierpieć mogą także zwierzęta, takie jak ptaki, dla których okolice Nilu to obowiązkowy przystanek podczas podróży "do ciepłych krajów".