Pod ciężarem śniegu zawalił się dach magazynu na lotnisku

W poniedziałek władze Turcji wstrzymały wszystkie połączenia z lotniska, które jest jednym z największych w Europie i na świecie, co najmniej do wtorku wieczorem.

Problemy na drogach i w portach

Zimowa pogoda utrudniła transport w całym kraju. Widzialność była ograniczona, a na ulicach pojawiły się spore zaspy, przez co kierowcy mieli problemy z poruszaniem się po drogach. Niektóre trasy musiały zostać zamknięte. Burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu powiedział, że do posypania dróg zużyto 55 tysięcy ton soli i wezwał mieszkańców do regularnego odśnieżania przed domami i sklepami, aby pomóc ekipom ratunkowym.