Środek zimy, termometry pokazują prawie 40 stopni. "Jedno z najbardziej ekstremalnych wydarzeń"

W wielu krajach Ameryki Południowej temperatura od kilkunastu dni przekracza 30 stopni Celsjusza. Panuje tam zima, podczas której bite są rekordy ciepła. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach temperatura wzrośnie jeszcze bardziej.

Na półkuli południowej jest środek zimy. Pomimo tego, w wielu miejscach Ameryki Południowej panuje niezwykle wysoka temperatura. Od kilku tygodni kontynent jest zalewany falami upałów.

- Ameryka Południowa przeżywa jedno z najbardziej ekstremalnych wydarzeń, jakie kiedykolwiek widział świat. Przez to trzeba będzie napisać na nowo wszystkie podręczniki dotyczące klimatu - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Maximiliano Herrera, klimatolog i historyk pogody.

Rekordowe ciepło

W niektórych regionach Brazylii upał pojawił się już w połowie lipca. Potem temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza odnotowana została również w Argentynie, Boliwii, Paragwaju i Urugwaju. Zdaniem meteorologów, winić za to można system wysokiego ciśnienia, który znajduje się nad Paragwajem i na kilka tygodni zdominował pogodę.

Niezwykłe ciepło zalewa Brazylię PAP/EPA/ANDRE COELHO

Historyk pogody Thierry Goose przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z powodu "niezwykłej zimowej fali upałów" we wtorek w miastach Vicuna i Chiguinto w Chile temperatura wzrosła do 38,7 st. C, co pobiło historyczny rekord ciepła dla sierpnia. Były też miejsca, w których temperatura przekroczyła nawet o 25 stopni średnią wieloletnią. Noce nie przyniosły poprawy sytuacji.

Upał zalał również Argentynę, gdzie we wtorek termometry wskazały 30-35 stopni Celsjusza. We wtorek w Buenos Aires padł rekord temperatury dla sierpnia (30,1 st. C). To dwa razy więcej niż wskazuje średnia wieloletnia.

Upały w Argentynie enex

Zimowe ciepło prawdopodobnie utrzyma się do weekendu. Prognozy mówią, że lokalnie może być jeszcze goręcej - do 40 st. C. Potem zrobi się chłodniej, w południowo-wschodnich regionach Argentyny powinna utrzymywać się temperatura rzędu 10-20 st. C, a więc już bardziej typowa dla aktualnej pory roku.

