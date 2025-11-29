Logo TVN24
Świat

Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk

Powodzie na Sri Lance
Powodzie i osuwiska na Sri Lance
Źródło: Reuters
W wyniku powodzi i osunięć ziemi na indonezyjskiej wyspie Sumatrze zginęły 303 osoby - podała w sobotę agencja Reuters. Ulewy dotknęły też Sri Lankę, gdzie bilans ofiar wzrósł do 123 osób.

Cyklon Ditwah, który uderzył w Sri Lankę, pogorszył znacznie sytuację nękanego w ostatnim czasie przez ulewy kraju. Doszło do rozległych powodzi i osuwisk, w wyniku których zginęły co najmniej 123 osoby, a 120 uważa się za zaginione - poinformowało w sobotę krajowe centrum zarządzania kryzysowego (DMC).

Blisko 44 tysiące mieszkańców trzeba było ewakuować - przekazała agencja AFP. Prezydent Anura Kumara Dissanayake wprowadził w kraju stan wyjątkowy.

Powodzie na Sri Lance

Sri Lanka położona jest na południowy wschód od Indii i oddzielona od nich cieśniną Palk. Od blisko tygodnia zmaga się z trudnymi warunkami pogodowymi spowodowanymi przez cyklon Ditwah, który obecnie zmierza na północ. Powodzie nasiliły się w sobotę na nisko położonych terenach, co wymusiło ewakuację osad położonych nad rzeką Kelani. Do akcji ratunkowej włączono wojsko. Przedstawiciele DMC poinformowali, że wody powodziowe mogą przekroczyć poziom odnotowany podczas powodzi w 2016 roku, gdy na wyspie zginęło 71 osób. Indie skierowały do Sri Lanki samolot z żywnością dla ofiar powodzi. "Jesteśmy gotowi do udzielenia dalszej pomocy i wsparcia w miarę rozwoju sytuacji" - zadeklarował indyjski premier Narendra Modi w serwisie X.

Klatka kluczowa-58288
Powodzie i osuwiska na Sri Lance
Źródło: Reuters

Indonezja. Rośnie bilans ofiar powodzi i osuwisk

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi na indonezyjskiej wyspie Sumatra wzrosła do 303 osób - podała w sobotę agencja Reuters, powołując się na miejscowe władze. Krajowa agencja ds. zarządzania kryzysowego (BNPB) poinformowała, że ratownicy w dystrykcie Agam w prowincji Sumatra Zachodnia odnaleźli kolejne ciała, a ponad 100 osób nadal jest zaginionych. Ulewy przyniesione na początku tygodnia przez rzadki w tym regionie cyklon tropikalny Senyar spowodowały powódź, a wylewające z koryt rzeki zniszczyły drogi i uszkodziły mosty - przekazała AP. W piątek władze zareagowały na zamieszczane w serwisach społecznościowych nagrania wideo pokazujące kłody niesione przez spienione wody. Nagraniom towarzyszyła sugestia, że obecną sytuację w regionie pogorszyło masowe, w tym nielegalne, wylesianie na Sumatrze Północnej. Ministerstwo środowiska stanowczo odrzuciło te twierdzenia, zapewniając, że w większości były to przyniesione przez powódź drzewa, które runęły z przyczyn naturalnych - przekazał portal dziennika "Jakarta Globe".

Cyklon Senyar przyniósł obfite opady

Indonezja regularnie zmaga się z powodziami i osuwiskami, jednak ich intensywność i skala rosną, co wielu ekspertów wiąże z połączeniem intensywnych opadów monsunowych z działalnością człowieka - w tym wylesianiem na potrzeby rolnictwa i górnictwa. BNPB poinformowała w piątek, że warunki pogodowe zaczęły się stabilizować. Cyklon Senyar przesunął się z Indonezji w kierunku północnym, zaś agencja zaczęła zasiewać chmury, by zapobiec dalszym ekstremalnym opadom deszczu. BNPB oceniła, że ulewy, które wywołały katastrofę, najprawdopodobniej już minęły, jednak w nadchodzących dniach nadal będą prowadzone działania mające na celu zapobieganie tworzeniu się dużych chmur deszczowych.

Klatka kluczowa-59474
Sumatra Północna po ataku żywiołu
Źródło: Reuters

Tajlandia pod wodą

Tajlandia również jest nękana od tygodnia przez ulewne deszcze wywołane przez cyklony. Na skutek powodzi i osuwisk zginęły w południowej części kraju 162 osoby - podał w sobotę rzecznik rządu Siripong Angkasakulkiat.

Klatka kluczowa-58767
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Sri LankaIndonezjaTajlandiaPowódźulewy
