Sprzątają czarną maź z trzech hiszpańskich plaż

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Wzdłuż linii brzegowej trzech popularnych plaż Walencji - El Saler, Garrofera oraz Arbre de Gos - zaczęła osadzać się gęsta, czarna substancja. Ropa pokryła piasek na odcinku dwóch kilometrów, zmuszając władze miasta do tymczasowego zamknięcia plaży.