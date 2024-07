Spalone domy, ludzie uciekający przed ogniem. Pożary w Bułgarii

Pożary w Bułgarii

Mieszkańcy miejscowości Woden (gmina Bolarow) uciekali w środę przed ogniem, gdy ten zbliżał się do ich domów. - Poszłam do centrum naszej miejscowości, nie było tam ani jednego policjanta, nie było też strażników leśnych. Co oni robią, gdy mój dom płonie? - żaliła się mieszkanka Woden, która straciła dom.