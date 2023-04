Najpotężniejsza rakieta świata ma wystartować już dziś

SpaceX po raz kolejny przygotowuje się do inauguracyjnego lotu testowego Starship z ośrodka startowego w Boca Chica w Teksasie. Okno startowe otworzy się w już dzisiaj o godzinie 15.28 i potrwa do godz. 16.30. Będzie to druga próba startu - pierwsza, poniedziałkowa, została przerwana z powodu problemów technicznych.