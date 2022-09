Sonda NASA uderzyła w planetoidę Dimorphos w pierwszym w historii teście obrony planetarnej

Pierwszy w historii test obrony planetarnej zakończony sukcesem. Sonda NASA w ramach misji DART zgodnie z planem uderzyła w planetoidę Dimorphos. To pierwsza w historii próba zmiany trajektorii ciała niebieskiego przez ludzi w przypadku gdyby zagrażałoby ono Ziemi. - To wielki skok ludzkości w imię obrony planetarnej - oznajmił prowadzący transmisję przedstawiciel amerykańskiej agencji kosmicznej.

Sonda NASA zgodnie z planem zderzyła się we wtorek nad ranem z planetoidą Dimorphos w ramach misji DART - pierwszego w historii testu obrony planetarnej. Misja ma sprawdzić, na ile uderzenie w niewielkie ciało niebieskie zmieni jego kurs.

Do zderzenia sondy wielkości małego samochodu z kosmiczną skałą o średnicy około 160 metrów doszło we wtorek o godzinie 1.14 czasu polskiego, w odległości około 11 milionów kilometrów od Ziemi. To pierwsza w historii próba zmiany trajektorii ciała niebieskiego przez ludzi w przypadku, gdyby zagrażałoby ono Ziemi.