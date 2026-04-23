Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Powódź w stolicy. Woda zmyła kierowcę z mostu

|
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Źródło: Reuters
Afryka Wschodnia zmaga się z powodziami. Żywioł zaatakował Mogadiszu, stolicę Somalii, powodując znaczne utrudnienia w transporcie. Pogoda była groźna także na wybrzeżu sąsiadującej Kenii.

W czwartek część Somalii nawiedziły ulewy. Intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi między innymi w Mogadiszu, stolicy kraju. Woda pojawiła się na ulicach w wielu dzielnicach, paraliżując transport. Na nagraniach widać samochody i riksze próbujące przejechać przez zalane ulice oraz mieszkańców brodzących w wodzie.

Jak wspomina agencja Reuters, sezonowe opady - tak zwane deszcze Gu, które nawiedzają kraj każdego roku od marca do lipca - często doprowadzają do powodzi w Mogadiszu. Dzieje się tak nie tylko przez samą intensywność deszczu, ale też niewydajną kanalizację i nieplanowaną rozbudowę, co utrudnia poruszanie się mieszkańcom.

Źródło: Reuters

Powódź zmyła kierowcę z mostu

Groźna pogoda nawiedziła w czwartek również wybrzeże innego kraju we wschodniej Afryce - Kenii. Jak informuje portal Dawan Africa, w nadmorskim mieście Mombasa, zamieszkiwanym przez ponad 1,2 miliona mieszkańców, skutki silnego wiatru odczuło 100 rodzin, zrywając dachy. Nisko położone tereny zostały zalane przez ulewy. Opuścić swoje domy musieli też mieszkańcy kilku domów w innych miejscowościach.

W czwartek niebezpiecznie było także w graniczącym z Mombasą hrabstwie Kwale. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w parku narodowym Shimba Hills, gdzie woda powodziowa zmyła z mostu taksówkarza rowerowego. Kenijski Czerwony Krzyż podał, że trwają jego poszukiwania. Organizacja podała, że jej zespoły oceniają zniszczenia i udzielają mieszkańcom pomocy.

Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców

Źródło: Reuters, Dawan Africa

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
PowódźKeniaSomalia
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Świat
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
Świat
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
Prognoza
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
Prognoza
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ataki niedźwiedzi w Japonii. Pysk znalazł się "tuż przy jego twarzy"
Świat
AdobeStock_439251456
Kiełkują szybciej, gdy "słyszą" deszcz
Nauka
Susza, sucha gleba
Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane
Polska
Pożar
Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedź ukradł chipsy z tarasu. Wszystko nagrała kamera
Świat
Przymrozek
Mróz w Polsce. Ostrzeżenia na południu kraju
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Dzień pod znakiem chmur, miejscami silniej powieje
Prognoza
Łososie atlantyckie (Salmo salar)
Zbadali, jak woda zanieczyszczona tym narkotykiem zmienia łososie
Nauka
Silny wiatr w nocy
Nocą może silnie powiać, w dzień do 17 stopni
Prognoza
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
30 min
pc
Kto jest dziś bliżej księżycowego celu - Elon Musk czy Jeff Bezos?
KIJEK W KOSMOSIE
W Hiszpanii spadło tyle gradu
W kilka minut wiosna zmieniła się w zimę. Wprowadzono alarmy
Świat
Lekki śnieg, wiosna
Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód
Prognoza
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Upał, słońce
Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
Nauka
Timmy
Chcą nakarmić Timmy'ego makrelami. Trwa walka o życie wieloryba
Świat
Nocny przymrozek
Cała Polska objęta ostrzeżeniami
Polska
Wiosna się rozkręca
W ciągu dnia pojawi się więcej chmur
Prognoza
Służby złapały uśpionego niedźwiedzia
Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch
Zorza
Aktywność Słońca spada. Ekspertka tłumaczy, co to dla nas oznacza
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą chwyci lekki mróz
Prognoza
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom