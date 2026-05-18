Świat "Chwycił mój smartfon i uciekł". Nagranie Damian Dziugieł

Ptak zabrał ornitologowi smartfona

W piątek ornitolog Joris Everaert zakładał w mieście Lokeren w Belgii obrączki młodym sokołom wędrownym, które zamieszkują na wieży jednego z tamtejszych kościołów. Mężczyzna chciał zrobić smartfonem zdjęcie jednej z obrączek, ale w pewnej chwili do gry wkroczyła matka ptaków.

"Chwycił mój smartfon i uciekł"

- Ptak uznał to za zagrożenie. I nagle, zupełnie niespodziewanie, chwycił mój smartfon i uciekł z nim. Byłem całkowicie zaskoczony. - opowiadał Everaert, który należy do organizacji Vogelwerkgroep Durmevallei. - [Te ptaki - red.] chcą chronić swoje pisklęta. Nie dostrzegają różnicy między naukowcem, który ma dobre intencje (...) a kimś, kto może mieć złe zamiary - tłumaczył ekspert.

Zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana nad gniazdem. Ornitolog podzielił się też ostatnim zdjęciem, które wykonał tuż przed tym, jak ptak zabrał mu smartfon.

Ostatnie zdjęcie zrobione tuż przed zabraniem smartfona przez ptaka

Co z telefonem?

Ptak porzucił telefon gdzieś na dachu innego budynku za kościołem, co udało się ustalić dzięki geolokalizacji. W piątek wieczorem poszukiwania nie przyniosły rezultatu, ale w sobotę po zbadaniu tego terenu za pomocą drona smartfon udało się odnaleźć. Leżał na dachu klubu muzycznego. Ku zaskoczeniu ornitologa na telefonie nie było żadnego zarysowania.

- Być może to była lekcja, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie natury - przyznał ornitolog.

Szacuje się, że we Flandrii żyje prawie 100 par lęgowych sokołów wędrownych, które często gniazdują w wieżach kościelnych, z dala od ludzi. Sokoły wędrowne to najszybsze ptaki na świecie, wyłapują swoje ofiary w locie, osiągając prędkość przekraczającą 300 kilometrów na godzinę.