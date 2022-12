Uwięziona 22-latka wysłała nagranie burzy śnieżnej. Dzień później jej ciało znaleziono w samochodzie

22-letnia Anndel Taylor wracając w piątek z pracy została uwięziona przez śnieżycę w samochodzie na jednej z dróg w Buffalo w stanie Nowy Jork. Czekając na pomoc wysłała bliskim nagranie szalejącego żywiołu wykonane z uchylonego okna. Kobiety nie udało się uratować - dzień później, 24 grudnia, znaleziono ciało 22-latki. Według lokalnych władz burze śnieżne przez weekend przyczyniły się łącznie do śmierci 7 osób w regionie Buffalo, a co najmniej 60 w całych Stanach Zjednoczonych.

Nagranie z zasypanego samochodu

Według rodziny służby ratunkowe dotarły do samochodu uwięzionej 22-latki dopiero po około 18 godzinach. Wówczas wewnątrz pojazdu została znaleziona martwa. Nie podano oficjalnie jaka była przyczyna jej śmierci. Według rodziny kobieta zmarła na skutek zatrucia tlenkiem węgla, który zaczął przedostawać się do kabiny samochodu z powodu zatkania przez śnieg rury wydechowej. Anndel Taylor w styczniu skończyłaby 23 lata.

Śnieżyca w USA

Ekstremalne warunki pogodowe w okresie świątecznym doprowadziły do śmierci co najmniej 60 osób w Stanach Zjednoczonych, informuje NBC News. Skutki burzy śnieżnej są szczególnie dotkliwe w rejonie Wielkich Jezior, w pobliżu granicy z Kanadą. Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul informowała w niedzielę, że była w kontakcie z Białym Domem i że rząd poprze złożony przez nią wniosek o wprowadzenie federalnego stanu wyjątkowego. "Ta burza przejdzie do historii jako najbardziej niszczące zjawisko w Buffalo. To wydarzenie na miarę wieków, a my wciąż jeszcze tkwimy w jego trakcie" - przekazała.