Śnieżyce w USA. Śliskie drogi, odwołane loty i pociągi, przerwy w dostawach prądu

Burze śnieżne na południu i wschodzie Stanów Zjednoczonych. Gwałtowna pogoda powoduje liczne zagrożenia i niedogodności dla mieszkańców. Spadek temperatury i opady marznące sprawiają, że drogi są oblodzone, a to niejedyne kłopoty komunikacyjne. Odwołano kilka tysięcy lotów i kilkadziesiąt połączeń kolejowych. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu. Co najmniej dwie osoby nie żyją.

Stan wyjątkowy z powodu gwałtownej pogody

"Podróżowanie staje się trudne. Wezwano mieszkańców, aby nie wyjeżdżali na drogi bez pilnej potrzeby. Oprócz szybko gromadzącego się śniegu i oblodzenia, spodziewany jest silny wiatr powalający drzewa i zrywający linie energetyczne, co uczyni jazdę jeszcze bardziej niebezpieczną" – ostrzegało NPR.

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Pojawiają się przerwy w dostawach prądu. Według poniedziałkowych danych ze strony internetowej PowerOutage.US dotknęły one ponad 200 tysięcy gospodarstw domowych i firm w Karolinie Północnej, Karolinie Południowej i Georgii.

Według meteorologów burze śnieżne przesuną się teraz na północ. Największe opady śniegu spodziewane są wzdłuż Appalachów, a także w dolnych rejonach Wielkich Jezior. W mieście Nowy Jork ma spaść do 2,5 cm śniegu, ale w niektórych częściach stanu Nowy Jork, a także w sąsiednim New Jersey może go być kilkanaście centymetrów.