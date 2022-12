Śnieżyce opanowały USA. Alertami objęto 11 milionów mieszkańców

Nie tylko Polska zmaga się ze skutkami śnieżyc. W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych sypać zaczęło w sobotę i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało przestać w kolejnych dniach. - W pewnym momencie odczuje to każda osoba w kraju - mówią meteorolodzy.

Potężne zamiecie obejmują od weekendu zachodnią część USA. Ostrzeżenia przed pogodowym kataklizmem wystosowano do 11 milionów ludzi. Burza śnieżna ma się przemieścić w tym tygodniu na cały kraj.

- Ta zimowa burza jest prawdziwym uderzeniem od wybrzeża do wybrzeża, od północy do południa. W pewnym momencie odczuje to w tym tygodniu każda osoba w kraju - przewidywał meteorolog CNN Brandon Miller.