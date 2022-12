Śnieżyce, jakich nie było od lat, bomba cyklonowa i legwany spadające z drzew. USA szykują się na załamanie pogody

Do Stanów Zjednoczonych zmierza potężne uderzenie zimy. Mieszkańcom Środkowego Zachodu do końca tygodnia grozić będą burze śnieżne, oblodzenia i zamiecie. Z kolei południowe regiony kraju doświadczą tęgiego mrozu. Fala chłodu dotrze aż do Florydy, gdzie jej ofiarą mogą paść zwierzęta - takie jak legwany - niekoniecznie przystosowane do niskiej temperatury.

Już w środę do niektórych południowych regionów Wielkich Równin miało dotrzeć mroźne powietrze. Prognozy mówiły, że temperatura zacznie systematycznie spadać. W północnym Teksasie, Kansas i Oklahomie spodziewane były opady marznące. Od czwartku w tych regionach kraju ma zacząć sypać śnieg. Kolejnego dnia strefa opadów ma powędrować dalej na północ.

Jak komentował Alex Sosnowski, starszy meteorolog AccuWeather, taka mieszanka pogodowa przyczyni się do licznych utrudnień na drogach.

Różnica 20 stopni

W najbliższych godzinach od Luizjany i południowego Arkansas po Florydę, Georgię, Karolinę Północną i Karolinę Południową padać ma głównie deszcz. Jednak meteorolodzy ostrzegają, by kierowcy nie tracili czujności, ponieważ lokalnie mogą mieć miejsce drastyczne spadki temperatury.

Na przykład w Dallas, gdzie jeszcze w środę po południu było 10 stopni Celsjusza, nocami temperatura będzie osiągać około -10 st. C. Jeszcze zimniej może być w Oklahoma City, gdzie w czwartek rano termometry mogą pokazać -15 st. C.

- Gdy temperatura gwałtownie spadnie, kałuże po opadach deszczu mogą zamarzać w czystą taflę lodu - mówił Sosnowski. Jak dodał, największe i najbardziej niebezpieczne oblodzenie jest prognozowane w stanach Kentucky, Wirginia, Missisipi, Alabama i Georgia.

Prognozowana temperatura w Ameryce ventusky.com

Bomba cyklonowa

W okolicach czwartku i piątku system, który kształtuje pogodę w USA, może przekształcić się w bombę cyklonową, a więc w gwałtownie rozwijający się niż. Jej wpływ najsilniejszy ma być na obszarach Wielkich Równin i Gór Skalistych. Przyniesie ona ze sobą opady śniegu rzędu 15-30 centymetrów, rozległe zamiecie, silny wiatr oraz bardzo trudne warunki na drogach - tuż przed samymi świętami. Według American Automobile Association (AAA) w okresie od 23 grudnia do 2 stycznia 112,7 milionów ludzi będzie chciało podróżować na odległość co najmniej 80 kilometrów.

Porywisty wiatr będzie odczuwalny w wielu regionach kraju już od czwartku. Na obszarach od wschodniego Kolorado do doliny rzeki Missisipi może rozpędzać się do około 65-80 kilometrów na godzinę. Jeszcze silniej wiać będzie od Kansas do północno-środkowego Teksasu, gdzie porywy osiągnąć mają około 95 km/h. Jeszcze w piątek na południowym wschodzie kraju będzie wiać z prędkością ponad 50 km/h.

- Porywy o tej sile nie tylko spowodują trudne warunki do podróżowania autostradami z zachodu na wschód, ale także zakłócą komunikację samolotami - dodał Sosnowski.

Co więcej, silny wiatr może spotęgować odczucie zimna.

Deszcz legwanów

Według prognoz padać nie powinno tylko w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że nie będzie zimno. Temperatura ma być zbyt niska dla niektórych dzikich zwierząt, które zamieszkują ten obszar.

Co kilka lat dochodzi do zimy, która drastycznie zmienia niemal tropikalny klimat Florydy. Ochłodzenie prognozowane na najbliższe dni ma bardzo zły wpływ na legwany. Kiedy temperatura spada do około 4 st. C, gady te spowalniają i ostatecznie nieruchomieją. Potem po prostu spadają z drzew i bardzo często giną.

W Tampie i Orlando temperatura w piątek i sobotę ma oscylować w okolicach 0 st. C. W zwykle gorącym Miami w noc wigilijną termometry mają pokazać zaledwie 10 st. C.

Prognozy mówią, że silne uderzenie zimy może być dość długotrwałe. W regionach od Teksasu do obu Karolin ostatni tydzień grudnia może być znacznie chłodniejszy niż w poprzednich latach.

Autor:kw

Źródło: AccuWeather