Skamieniały "smok morski" odkryty na mokradłach w Anglii. Ichtiozaury żyły na Ziemi 90-250 milionów lat temu

"Smok morski" - jak został odnaleziony

- Spojrzałem w dół na to, co wyglądało jak kamienie, i pomyślałem, że wygląda to trochę organicznie, trochę inaczej. Potem zobaczyłem coś, co przypominało żuchwę - opowiadał Davis. - Zadzwoniłem do rady hrabstwa i powiedziałem, że chyba znalazłem dinozaura - stwierdził.